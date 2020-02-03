В объединенной Европе раскол по фонду выравнивания

Собравшиеся в минувшую субботу в Португалии представители 15 европейских стран договорились защищать финансирование из Европейского фонда выравнивания. По мнению собравшихся в Беже бюджет Европейского фонда выравнивания в бюджете Евросоюза на 2021-27 годы должен остаться на нынешнем уровне.

Политика выравнивания, часто называемая политикой регионального развития или сплочения, направлена на преодоление экономического и социального отставания отдельных стран, поддержку территорий с проблемами в промышленности и сельском хозяйстве, на повышение благосостояния регионов ЕС и сокращение межрегионального экономического разрыва.

В Бежу приехали представители так называемого альянса «Друзей выравнивания». Встреча под председательством премьер-министра Португалии Антониу Кошты прошла за три недели до саммита Евросоюза по бюджету, который пройдет в Брюсселе 20 февраля.

«Финансирование политики выравнивания на 2021-27 годы должно остаться на том же уровне, что в бюджете на 2014-20 годы (Многолетней программе финансового развития (Multiannual Financial Framework, MFF) в реальном выражении,- говорится в принятой по итогам встречи декларации.- Ни одно государство, член ЕС, не должно стать жертвой резкого и непропорционального снижения финансирования из Фонда выравнивания».

Позиция более половины членов Евросоюза диаметрально противоположна существующим предложениям Еврокомиссии (ЕК) по новому семилетнему бюджету Союза. ЕК, в частности, предлагает сократить финансирование политики выравнивания в 2021-27 гг. на 10% по сравнению с 2014-20 гг. Кстати, в прошлом году во время ротационного председательства в ЕС Финляндии Совет Евросоюза даже высказался за сокращение финансирования на 12%.

В Бежу приехали лидеры Кипра, Чехии, Эстонии, Венгрии, Мальты, Польши, Румынии, Словакии и Испании. Болгарию, Грецию, Латвию, Литву и Словению представляли высокопоставленные правительственные чиновники. Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии, председательствующей сейчас в Совете Евросоюза, тоже присутствовал на встрече в Беже, но декларацию не подписал. Так же поступил итальянский министр по делам Европы Винченцо Амендола, участвовавший в работе встречи.

Главная мысль принятой декларации заключается в том, что программы нового бюджета не должны приниматься за счет Фонда выравнивания и финансирования сельскохозяйственной политики Союза, которую альянс тоже решил защищать. В предложениях по новому семилетнему бюджету ЕС, кроме предложений собственно по бюджету, имеется предложение и о создании нового Фонда декарбонизации в размере примерно 100 млрд евро. Деньги на финансирование нового европейского проекта будут выделены, естественно, из основного бюджета за счет сокращения финансирования ряда других программ, включая и программу выравнивания.