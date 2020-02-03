Иран прекратил сотрудничество с Украиной в расследовании катастрофы пассажирского самолета

Директор по расследованию катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар заявил, что прекращает делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы Боинга 737-800 «Международных авиалиний Украины». «Группа по техническому расследованию аварии украинского авиалайнера странным образом опубликовала секретный аудиофайл переговоров пилота самолета, летевшего одновременно с украинским самолетом. Эти действия украинцев привели к тому, что мы перестали делиться с ними доказательствами», - сказал Хасан Резаифар.

Боинг 737-800 «Международных авиалиний Украины» совершал рейс по маршруту Тегеран-Киев и был по ошибке сбит двумя ракетами иранских ПВО.