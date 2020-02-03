Какие новые телефоны Xiaomi и Apple появятся в этом году

До конца 2020 года на рынке мобильных телефонов появятся интересные новинки от известных брендов. Главным трендом этого сезона эксперты назвали технологию 5G. Также особый интерес вызывает выпуск усовершенствованных iPhone и флагмана Xiaomi.
Редакция Joy-pup.com подготовила статью про новые телефоны 2020, которые достойны самого большого внимания. Мы же предлагаем изучить новинки от Apple и Xiaomi, которые завоюют мировой рынок.
Уже этой осенью бренд представит гаджеты 12 поколения. Эксперты считают, что iPhone 2020 получат новый дизайн, лучший экран и более высокую производительность. По их мнению, компания Apple может отказаться от популярной на протяжении нескольких лет моноброви и уменьшит рамки вокруг экрана. На рынок, скорее всего, выйдет 4 версии смартфона iPhone 12: iPhone 12 Lite и iPhone 12 с 5,4 и 6,1 диагоналями экранов, iPhone 12 Pro и Pro Max с 6,1 и 6,7 диагоналями.
Среди обновлений ожидаются следующие:
Ожидается, что появятся и 5G-версии смартфонов iPhone, так как эта технология уверенно завоевывает рынок. А вот младшие версии смартфона без приставки Pro перейдут на AMOLED-экраны, о чем уже давно ведутся разговоры.
Смартфон рассчитан на средний ценовой сегмент и станет одним из самых доступных и простых гаджетов в ассортименте бренда. Анонс новинки запланирован на март 2020 года. Так как смартфон будет простой бюджетной версией, особых новых технологий в нем ожидать не стоит. Считается, что новинка будет похожа на iPhone 8, ее оснастят таким же IPS-экраном с диагональю 4,7 дюйма.
Ожидаемые характеристики смартфона:
Еще не вышедший смартфон от Xiaomi уже назвали главной технологической новинкой 2020 года. Он претендует на звание флагмана и получит ряд улучшений, среди которых и супер быстрая зарядка.
Анонс будет приурочен к 10-летию компании. Ожидается, что это произойдет не позднее марта. Скорее всего, на рынке появится сразу две модификации - Mi 10 и Pro версия.
Оба смартфона будут работать на базе Qualcomm Snapdragon 865. Безрамочный AMOLED-экран младшей модели получит частоту обновления 90Гц, а версия с приставкой Pro будет иметь частоту 120 Гц. Объем оперативной памяти достигнет 12Гб, а встроенной – до 512Гб.
Основная фотокамера будет состоять из четырех сенсоров, а ее разрешение составит 64Мп у младшей и 108Мп у старшей модели. Особенностью смартфонов станет поддержка 5G.
Прорывом в смартфонах назвали уникальную сверхбыструю зарядку. Так, Mi 10 получит емкий аккумулятор 4800мАч и 30-ваттную зарядку, а версия PRO аккумулятор на 4500мАч и 66-ватную зарядку. Таким образом, старшую модель флагмана можно будет зарядить на 100% всего за 35 минут.
Кроме этого, в Xiaomi подчеркнули, что в 2020 году представят 10 телефонов с 5G. Одним из них станет Redmi K30 5G, который представили на рынке Китая в начале января, вскоре он появится и на мировых прилавках. Об остальных новинках еще ничего не известно.
Источник: Joy-pup, новости технологий