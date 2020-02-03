Курс доллара: дальше может быть только хуже

Курс рубля завершил неделю, обвалившись к доллару и евро в условиях снижения мировых цен на «чёрное золото», которое дешевеет на опасениях дальнейшего распространения смертельного китайского коронавируса. Так, вечером в пятницу к закрытию основных торгов Московской биржи курс доллара составил 63,89 руб., что на 63 коп. выше уровня закрытия четверга. Курс евро составил 70,78 руб. Таким образом, единая валюта ЕС подорожала на 94,75 коп.

Как уверены эксперты, курс рубль продолжил своё падение к основным резервным мировым валютам, так как инвесторы продолжают следить за новостями, касающимися вируса из Китая, который добрался уже и до России. Напомним, 31 декабря стало известно, что на территории нашей страны были выявлены двое первых больных новым типом коронавируса. Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявила его глава Татьяна Голикова. По её словам, заболевшие – граждане КНР, они находятся в Забайкалье и Тюменской области. Накануне Кабмин РФ внёс новый вид коронавирусной инфекции #nCoV2019 в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте российского правительства.

Между тем, ВОЗ по итогам экстренного совещания объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Всего, по последним данным, заболевших смертельным недугом в Поднебесной составляет уже 14 380 человек, из них 304 скончались.

Сохраняющиеся опасения вокруг коронавируса заставляют инвесторов активно выходить из рисковых активов, к которым относится и рубль, что естественно приводит к его падению. Об этом, в частности, заявила Елизавета Наумова из Альфа-банка. Она напомнила, что в конце недели инвесторы избавлялись от рубля именно из-за поступающих сигналов о числе инфицированных коронавирусом в Китае.

«Почти всю прошлую неделю мы наблюдали уход рынков от риска. Как следствие, нацвалюта за это время подешевела к доллару на 2,5%», – отметила эксперт.

При этом она считает, что в ближайшее время падение курса рубля продолжится.

«Не исключено, что уже сегодня доллар пробьёт новую психологическую отметку в 64,00 руб. И боюсь, что дальше может быть только хуже», – предположила Наумова.

Пессимистично относится к перспективам рубля и Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал». По его мнению, рубль сейчас испытывает двойное давление.

«Первое - это общее бегство инвесторов от риска. Второе - снижение цен на нефть. Оба этих процесса происходят из-за угрозы дальнейшего распространения китайского вируса, в частности, его негативного влияния на темпы роста, как экономики КНР, так и мировой экономики в целом», – пояснил он.

В результате, как отметил эксперт, рубль хоть и снижается вместе с другими валютами EM, но при этом чувствует себя гораздо хуже своих «коллег» по развивающимся рынкам из-за стремительно дешевеющей нефти.

«Если это давление сохранится, то уже в начале этой недели можно ожидать дальнейшего укрепления доллара в диапазон 64,00-65,00 руб. Конечно, существует вероятность, что трейдеры рано или поздно начнут терять интерес к новостному фону по вирусу и панические настроения прекратятся. Но новым стимулом к распродажам рисковых активов могут стать, например, новости о дальнейшем распространении вируса или смертельных случаях в ведущих европейских странах и США. Всё это, безусловно будет играть против рубля. Поэтому пока можно смело говорить, что его перспективы не самые лучшие», – резюмировал Кравченко.

Андрей Кочетков из «Открытие брокер» напомнив, что рубль относится к группе рискованных активов, подчеркнул, что смена настроений на рынке от аппетитов к бегству от рисков непосредственно касается и нацвалюты.

«Соответственно, пока рынки не привыкнут к страшным новостям о коронавирусе, рубль будет оказываться под давлением спекулянтов. Кроме того, растут риски для сырьевых рынков. Поэтому под угрозой оказывается торговый баланс. Так, закрытие границы с Поднебесной уже привело к серьёзным перебоям с поставками электроники из этой страны в Россию. Это говорит о том, что общий товарооборот с КНР в начале года сократится, а цены на электронику и бытовую технику в РФ взлетят вверх», – предположил Кочетков.