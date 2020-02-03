Лучший гидролог-прогнозист стал главой Гидрометцентра России

Сергей Борщ назначен новым директором ФГБУ «Гидрометцентр России». Напомним, что ранее он занимал должность замдиректора этого учреждения, а исполняющим обязанность главы ведомства был Роман Вильфанд.

По словам самого Вильфанда, лучшего гидролога-прогнозиста, чем Сергей Васильевич Борщ, в России нет – он проработал в Гидрометцентре 35 лет и является самым опытным гидрологом страны. Что же касается бывшего и. о. ФГБУ, то он останется работать в Гидрометцентре в должности его научного руководителя, которую он занимал с июня 2018 года.

Справка. История метеонаблюдений в России ведет отсчет с 1 декабря 1725 года, когда они были начаты при Петербургской Академии наук. В 1834 году в Санкт-Петербурге была создана Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория, что и считается началом образования Гидрометеорологической службы России, а в 1849 году была организована Главная физическая обсерватория (ГФО), в результате деятельности которой российская метеослужба поучила развитие до самого высокого уровня.

Нынешний Гидрометцентр ведет родословную от Декрета о создании метеослужбы 1921 года. В 1930 году она была преобразована в Центральное бюро погоды СССР (с 1936 года Центральный институт погоды, с 1943 года — Центральный институт прогнозов. В 1965 году на базе этого института и профильных подразделений АН СССР был создан Гидрометеорологический научно-исследовательский центр СССР, с 1992 года — Гидрометцентр России (с 1994 года имеет статус Государственного научного центра Российской Федерации (ГНЦ РФ).

Гидрометцентр занимается Фундаментальными и прикладными исследованиями гидрометеорологических процессов, рядом соответствующих направлений исследований и собственно гидрометеорологическими прогнозами различной заблаговременности. Он входит в структуру Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — Росгидромета.



