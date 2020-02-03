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МБК к концу 2020 году планирует втрое увеличить число компаний в партнерской программе для малого бизнеса

Москва, 03.02.2020

Число партнеров программы Московского кредитного банка (МКБ) по привлечению клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) к началу 2020 года достигло 502 компаний. Программа была запущена в мае прошлого года. К концу текущего года банк ожидает роста партнерской сети минимум втрое.

«Мы сделали ставку на развитие канала агентских продаж, и, как показывают итоги 2019 года, этот подход себя оправдал, — отметил вице-президент по стратегии, развитию продаж и продуктов департамента малого и среднего бизнеса МКБ Александр Зуев. — Наиболее интересен он оказался компаниям, оказывающим бухгалтерские услуги. Для таких компаний удобно, когда все их клиенты имеют счет в одном банке – это один банк-клиент, единые правила работы. Особенно удобно, когда этот банк является партнером, позволяющим зарабатывать».

На компании, специализирующиеся на оказании бухгалтерских услуг, приходится 40% всех привлеченных клиентов по партнерским программам. Юридические компании привели в банк 28% клиентов, финтех-компании 13%, на долю аудиторских и консалтинговых компаний приходится 10% привлечений. Компании, которые ранее были брокерами НПФ, а теперь переключились на привлечение клиентов в банке также привели 10% клиентов. На долю остальных игроков приходится 9% всех продаж.

 «До октября 2019 года банки активно привлекали розничных клиентов по агентской схеме, причем в большинстве случаев в качестве агентов выступали бывшие пенсионные брокеры, — указывает Александр Зуев. — Однако введение ПДН с октября и более консервативный подход банков в выдаче кредитов привел к тому, что многие игроки отказались от услуг посредников. И именно эти компании в 2020 году могут быть заинтересованы в сотрудничестве с банком по привлечению корпоративных клиентов. Мы ожидаем, что на долю таких игроков придется по итогам 2020 года не менее 30% всех привлечений».

Партнером банка, работающим по агентской схеме, может стать любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие агентский договор. Партнер МКБ получит доход за каждого привлеченного клиента в размере до 10 000 рублей за один открытый счет. Подать заявку на участие в партнёрской программе можно через форму на официальном сайте банка.

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