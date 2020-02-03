На биржах Китая произошел обвал котировок

Как показывают данные торгов, котировки на биржах Шанхая и Шэньчжэня начали неделю с обвала более, чем на 8%, передает ТАСС. Динамика отражена на официальных интернет-ресурсах площадок.

К 4:37 по московскому времени акции Shanghai Composite потеряли 8,07%, на Shenzhen Component упали в стоимости на 8,54%, что является обновлением максимального показателя со знаком минус. К тому же времени шанхайский индекс достиг отметки в 2736,28 пункта, шэньчжэньский составил 9769,91 пункта. Исключение составил главный индекс фондовой биржи Hang Seng (Гонконг), который вырос на 0,44%, составив 26428,05 пункта. Напомним, торги на китайских биржах были приостановлены, начиная с 23 января, в связи с празднованием нового года по восточному календарю.

С наступлением 2020 года Китай сделал официальное заявление в ВОЗ о распространении в китайском мегаполисе Ухань неизвестного коронавируса. В настоящий момент число заболевших превысило 17 тысяч человек.