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Нефть Brent упала до 55 долларов, а рубль растет

Москва, 03.02.2020

Февраль на российском рынке акций начался с разнонаправленной динамики. Стоимость нефти Brent упала до 55,6 долларов за баррель (по состоянию на 19:00 мск). По мнению аналитиков Fitch Ratings, перспективы у «черного золота» нерадужные. Вспышка коронавируса может привести к падению спроса в Китае, на фоне роста добычи в Бразилии, Норвегии и США.

Несмотря на котировки нефти, российская валюта немного подросла — до 63,59 рублей за доллар. При этом индекс Мосбиржи к концу сессии в понедельник опустился на 0,19%, до 3070,84 пунктов, а «долларовый» РТС поднялся на 0,27%, до 1521,16 пунктов.

Снизились котировки на золото (-0,52%) и никель (-0,51%). Прежде всего, это отразилось на акциях «Полиметалла» (-3,67%), «Полюса» (-1,49%) и «Норникеля» (-1,88%). В аутсайдерах также оказались акции «Сургутнефтегаза» (обыкновенные упали на 3,45%, «префы» -3,89%).

Удачно сложился день сразу для нескольких электроэнергетических компаний: «Россети» ( +1,62%), «ФСК ЕЭС» (+1,31%), «Интер РАО» (+0,75%). В плюсе также оказались акции «Аэрофлота» на фоне положительной финансовой отчетности по итогам 2019 года (рост акций +1,77%), а также «РусГидро» (+1,84%), несмотря на то, что одна из «дочек» компании – Чебоксарская ГЭС снизила выработку электроэнергии в 2019 году.

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