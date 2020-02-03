Цены на нефть продолжают падение на новостях о коронавирусе

Новости о распространении коронавируса продолжают влиять на нефтяной рынок, и котировки начали неделю с отрицательной динамики, передает Прайм.

3 февраля к 8:12 по московскому времени фьючерсы на март нефти марки Brent упали на 0,12%, остановившись на отметке в $51,50 за баррель. Падение цен на нефть продолжается после резкого обвала на прошлой неделе, когда Brent потеряла в цене 3%, упав до отметки $56 за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent потеряли с начала сессии 0,67% и стоят по данным торгов $56,24 за бочку. Ранее сообщалось, что в последний день января цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала ниже $56, что является психологически важной отметкой для участников рынка.

Напомним, нефть стала активно терять в цене после вспышки эпидемии неизвестного коронавируса в китайском городе Ухань. К настоящему моменту инфекция унесла жизни более 300 человек, 17 тысяч инфицированы, 500 человек поправились.