На нефтяные рынки прилетел «черный лебедь»

КНР потребляет нефти сейчас примерно на 3 млн баррелей в сутки или 20% меньше, чем обычно в это время года. Причина такой сильной метаморфозы известна. В резком падении спроса на «черное золото» его главного импортера на планете виноват уханьский коронавирус, негативное влияние которого на глобальную экономику, по мнению экономистов, уже сильнее, чем атипичной пневмонии в 2002-3 годов.

«Это самый настоящий черный лебедь для нефтяного рынка, - уверен Джон Килдафф, партнер в нью-йоркской компании Again Capital LLC in New York, занимающийся торговлей энергоносителями уже более 15 лет. - Надежда на повышение спроса в 2020 году, которая была в первые дни года, исчезла с началом эпидемии. Появление коронавируса заставляет участников соглашения ОПЕК+ действовать. Если они еще больше не сократят добычу нефти, то цены на нее продолжат падать».

Китай, напомним, с 2016 года является крупнейшим импортером «черного золота» на планете. Это означает, что любое изменение в потреблении нефти Поднебесной неизбежно отражается на глобальном нефтяном рынке. Цифра впечатляют: КНР потребляет ежедневно в среднем около 14 млн баррелей сырой нефти, что эквивалентно потреблению Франции, ФРГ, Италии, Великобритании, Испании, Японии и Южной Кореи, вместе взятых!

За последние две недели (после 20 января) цена на нефть марки Brent уже снизилась более чем на 10%. Цена нефти марки WTI вплотную приблизилась к августовскому минимуму прошлого года.

Китайцы только сегодня, 3 февраля, вышли на работу после продленных решением правительства новогодних праздников. За это время авиакомпании многих стран полностью отказались от рейсов в Поднебесную или резко сократили их количество. Китайский центробанк после открытия финансовых рынков в понедельник изо всех сил пытается предотвратить резкое падение ликвидности.

Обвал спроса Китая на нефть уже все отчетливее ощущается на глобальном энергетическом рынке. На прошлой неделе, к примеру, прекратились поставки нефти в КНР из Южной Америки. Сильно замедлились поставки нефти из Западной Африки, традиционного поставщика сырья для китайских нефтеперерабатывающих заводов, на которых все больше накапливается непроданных нефтепродуктов и, в первую очередь, бензина и авиационного топлива. После того, как через считанные дни все резервуары и хранилища на НПЗ будут переполнены, придется сокращать объемы перерабатываемой нефти. По данным Bloomberg, это сокращение может составить 15-20%.

Sinopec Group, крупнейший переработчик нефти в Китае, уже покупает нефти на 13-15% меньше, чем обычно. 9 февраля будет приниматься решение о дальнейшем снижении.

ОПЕК, конечно, не сидит, сложа руки. Нефтяной картель готовит ответ на кризис, спровоцированный уханьским коронавирусом. Сейчас в первую очередь обсуждается возможность проведения внеочередного саммита. Эр-Рияд настаивает на срочной встрече руководителей нефтяных министерств участников картеля в феврале. Напомним, запланированный саммит должен состояться 5-6 марта. По данным Bloomberg, предложение Саудовской Аравии о внеочередном саммите не нашло особой поддержки у России, являющейся наряду с королевством ключевым участником соглашения ОПЕК+. Министры нефтяной промышленности КСА и РФ разговаривали по телефону на прошлой неделе дважды: в четверг и пятницу час и полчаса соответственно.

На этой неделе состоится техническая встреча представителей ОПЕК для оценки ситуации. Информация будет доведена до министров членов картеля, после чего и будет приниматься решение о внеочередном саммите.

В Energy Aspects Ltd. считают, что в Эр-Рияде, который уже снизил добычу до уровня 2014 года, сейчас прорабатывают идею сокращения добычи нефти членами соглашения ОПЕК+ еще на полмиллиона баррелей в день. Естественно, отношение к этой идее неоднозначное. По крайней мере, многие аналитики, пишет Bloomberg, относятся к ней и особенно к размерам нового снижения довольно скептически. Тем не менее, как показывает история, если состоится внеочередной саммит, то вполне вероятно, что на нем будет принято решение о каком-то дальнейшем снижении добычи нефти.

Здесь уместно напомнить, что предыдущие сокращения были достигнуты после продолжительных переговоров и споров. Для начала Эр-Рияду придется долго уговаривать присоединиться к новому сокращению добычи Россию, которая всегда идет на такие меры без особой охоты.