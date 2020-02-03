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Прогноз погоды: синоптики предупредили о самых сильных морозах этой зимы

Москва, 03.02.2020
  • Прогноз погоды: синоптики предупредили о самых сильных морозах этой зимы

Денис Кожевников/ТАСС

На этой неделе во многих регионах России наконец-то похолодает. По прогнозу синоптиков, на смену аномально тёплой погоде придёт зимняя стужа со снегопадами и морозами, которые станут самыми сильными за эту зиму.  

Прогноз погоды на неделю в Черноземье

Уже в ближайшие дни очень холодно станет в Черноземье. В прошедшие выходные здесь ещё было пасмурно, влажно, но очень тепло. На климатическую обстановку влиял очередной североатлантический циклон. Так, в субботу, 1 февраля в зоне тёплого атмосферного фронта осадки выпадали в виде мокрого снега и дождя, местами опускался густой туман. Вчера же заморосил зимний дождик. При этом по всему Черноземью держался аномально высокий температурный фон. Так, в воскресенье, 2 февраля Курске пал многолетний температурный рекорд (плюс 2,9), который держался с 1914 года. Вера же столбики термометров поднимались до плюс 5.

Но, как отмечают метеорологи, уже с понедельника циклон начал смещается на восток, неся влажный/тёплый воздух в регионы Поволжья и Урала. А вот для центральных районов России он повернётся своей холодной тыловой частью. Это приведёт к тому, что в Черноземье погодная ситуация станет меняться. По прогнозу синоптиков, уже во вторник, 4 февраля воздух начнёт остывать, выпадет небольшой снег, на дорогах станет скользко.

В середине недели в ночные часы в Воронеже подморозит до минус 10. Ближе к выходным градусники уже будет показывать минус 12-15. Как отмечают синоптики, такого мороза не было здесь ни в декабре, ни в январе. 

Со среды на четверг в регионы Черноземья начнётся вторжение южного циклоны, который придёт сюда с Чёрного моря. Под его влиянием на южную часть Черноземья обрушится обильный снегопад, ожидается метель и заносы на дорогах.

Прогноз погоды на неделю в СПб

Прошедший январь стал самым тёплым месяцем зимы за всю историю наблюдений за погодой, не только в центральных регионах страны, но в Санкт-Петербурге. По данным метеорологов, средняя температура месяца в городе на Неве впервые за последние 300 лет показала положительное значение в плюс 1,5 градуса. До этого самым тёплым был январь 1925 года. Тогда среднемесячный температурный фон составил 0,5 градуса.

С новых рекордов тепла в Северной столице начался и последний месяц календарной зимы. Так, в воскресенье, 2 февраля, в СПб был установлено абсолютный максимум дня – столбики термометров поднимался до плюс 5,7. Прежний рекорд для этого дня составлял плюс 4,5 и держался с 1993 года. Новые температурные максиму были установлены и в других городах Ленинградской области. Например, в Кингисеппе вчера воздух прогревался до плюс 6,3, а в Пушкинских Горах до плюс 6,7.

Однако, по прогнозу синоптиков, на этой неделе в северо-западных и центральных районах Европейской России начинается чувствительное похолодание. Уже сегодня вечером холодные воздушные масса, начнут своё продвижение из районов Гренландии и Исландии и, распространяясь через Скандинавию на северо-запад европейской территории России, к утру вторника, 4 февраля вторгнутся в Ленинградскую область. Как предупреждают метеорологи, это приведёт к тому, что столбики термометров в Санкт-Петербурге и области устойчиво перейдут в синий сектор шкалы.

При этом усилится северо-западный ветер, пойдёт снег, завьюжит метель. В середине недели в ночные часы в СПб воздух будет остывать до минус 11, по области до минус 18. Днем, по прогнозу синоптиков, также ожидается холодная погода – минус 4-6, которая из-за порывистого ветра будет ощущаться как минус 10-15. До конца рабочей недели зимняя погода в городе на Неве сохранится. А к выходным всю Ленинградскую область накроет тёплый циклон из Атлантики, который вновь вернёт погоду в Санкт-Петербурге к весенним показателям.

 Погода в Москве на неделю. Точный прогноз Гидрометцентра

По прогнозу Гидрометцентра, впервые за всю зиму-2019/2020 температура в Москве приблизится к климатической норме. Как рассказал Роман Вильфанд, который до сегодняшего дня был исполняющим обязанности директора этого учреждения, самые сильные морозы ожидаются в регионе 6 февраля. Предположительно, в ночные часы столбики термометра в черте города, а также в области будут опускаться до минус 14, а в дневные – до минус 10.

«И это впервые, по всей видимости, за всю зиму, когда температура приблизится к своей климатической норме», – подчеркнул он.

Однако, как предупредили в Гидрометцентре, зимняя погода, задержавшись всего на несколько дней, поспешно сменится очередной оттепелью. По прогнозу синоптиков, потепление ждёт москвичей и гостей столицы уже 9 февраля, когда воздух прогреется до плюс 2.

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