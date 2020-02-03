«Queen & Scorpions Symphony Tribute Show» покажут 15 февраля в Крокус Сити Холле

«The Queen & Scorpions Symphony Tribute Show» — незабываемое погружение в тяжелую рок-музыку с симфонической окраской. Бессмертные хиты, покорившие миллионы людей во всём мире, прозвучат в исполнении рок-музыкантов и симфонического оркестра «Русская филармония» под управлением главного дирижера Президентского оркестра Республики Беларусь Виктора Бабарикина, известного своим долгосрочным сотрудничеством с симфоническим проектом группы «Scorpions».

Знакомые гитарные рифы создадут нужный настрой, зрители почувствуют порыв, страсть и динамику музыки. К ним присоединится вокал, который сложно отличить от оригинала! Семьдесят оркестрантов создадут нетронутый канон инструментального исполнения. Громогласные духовые и парящие струнные подхватят стремительное гитарное соло, унося его на вершину творческого совершенства, и необузданной энергией обрушат на слушателей! Эту звуковую экзальтацию уже не остановить: мотивы легендарных рок-хитов надолго поселятся в головах зрителей.

Изысканные симфонические аранжировки, виртуозные гитарные соло и чувственный, мощный вокал словно переносят в другой мир — мир кино и играющих красок только что родившейся музыки — «The Queen & Scorpions Symphony Tribute Show» состоится в Крокус Сити Холле 15 февраля.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Билеты на трибьют-шоу «Radio Queen» можно купить в кассах Крокус Сити Холла, забронировать по телефону call-центра: 8 (499) 55 000 55, а также забронировать или купить онлайн на сайте по ссылке купить билеты.