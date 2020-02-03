США заявили о готовности полностью обеспечить Белоруссию нефтью

США заявили, что готовы обеспечить Белоруссию нефтью и нефтепродуктами на 100%, передают белорусские СМИ, ссылаясь на заявление госсекретаря США Майкла Помпео после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Помпео уточнил, что сырье будет поставляться Минску по «конкурентным ценам» и в необходимых объемах.

Госсекретарь также заявил, что задача США «помочь Белоруссии не зависеть от России в плане энергоресурсов, а значит быть суверенным государством».

«Американские производители энергоресурсов готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, - обратиться к нам», - сообщил Помпео, обращаясь к Лукашенко.

Однако для того, чтобы компании США смогли войти на рынок Белоруссии, Минску необходимо выполнить ряд условий, а именно «вступить в ВТО, развивать частный сектор», добавил Помпео.

Напомним, глава госдепа США и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Минске, где обсудили, в том числе, и возможность сотрудничества в сфере энергетики.