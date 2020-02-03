Стремительное падение цен на сырье может быть отыграно

Диагноз и прогноз

Цена нефти сорта WTI в январе упала с 61 до 51 доллара за баррель, потеряв 16,5% рыночной стоимости в течение месяца. Стоимость Brent за месяц обвалилась с отметки 66 долларов за баррель до уровней ниже 56 долларов, что составило минус 15,5%.

Причиной такого негатива аналитики дружно признают распространение так называемой «уханьской чумы» — коронавируса из Китая, которым оказались заражены уже несколько тысяч человек по всему миру. Падение затронуло не только сырье, а в целом все мировые рынки, так как инвесторы опасаются возникновения более крупной эпидемии. Таким образом, подсчитали аналитики Moody’s, январь 2020 года стал для рынка «черного золота» худшим с 1991 года, до которого нам в этом смысле, к счастью, еще далеко. Тогда котировки за месяц рухнули на 26%.

Эксперты полагают, что в случае глобальной пандемии урон для мировой экономики окажется сильнее, чем кризис 2008 года. При этом сырьевой индекс Bloomberg Commodities приблизился к историческим минимумам 4-летней давности. Начало 2016 запомнилось падением цен на большинство видов минерального сырья. Так и сейчас цены на медь рухнули на 12,6% — до минимума с 2015 года, никель подешевел на 9%, олово — на 7%, алюминий — на 6%.

Распространение коронавируса в Китае может вызвать снижение деловой активности из-за мер, призванных сдержать распространение болезни, признает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов. Авиакомпании отменяют рейсы в Китай, транспортное сообщение между городами внутри страны ограничено, цепочки поставок многих товаров оказались нарушены. Все это негативно сказывается на потреблении нефти.

Со времени эпидемии атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, роль Китая в мировой экономике и, в частности в качестве нефтяного экспортера заметно выросла, поэтому всплеск нового заболевания может серьезно повредить спросу на топливо, отмечает эксперт. При этом прогнозы по спросу в 2020 году и без эпидемии были достаточно сдержанными. Международное энергетическое агентство ожидало избытка поставок на протяжении всего 2020 года. Негативное влияние эпидемии коронавируса может еще больше сместить баланс в сторону предложения и способствовать более низким ценам на нефть, чем прогнозируют аналитики.

На основе информации статистики последних лет максимальный потенциал снижения нефтяных цен в случае крупного глобального шока (такого как глобальные кризисы 1998 или 2008 года) составляет 55%, полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Однако, для формирования подобного шока и подобной реакции рынка необходима фундаментальная и всесторонняя информация о существовании широкого спектра значительных рисков, связанных с явлением, лежащим в основе глобального кризиса. На данный момент, такой информации нет, есть данные о локальной эпидемии, распространение которой уже купируется властями.

Существует сильная положительная корреляция между изменением количества зарегистрированных больных в РФ и изменением динамики сырьевого рынка, отмечает он. Для более чем 60% наблюдений эти показатели на среднесрочном отрезке движутся однонаправленно. Но на данный момент коронавирус еще очень далек от показателей, которые характеризуются как пандемия.

Рассмотрим варианты

Соответственно, делает вывод Александр Осин, логичным представляется применять для анализа текущей ситуации более «мягкие» по своему потенциальному макроэкономическому эффекту кризисные аналогии. В рамках этого подхода, текущую ситуацию в экономике РФ можно сравнить с ситуацией товарного шока 2014 – 2015 годов, когда ряд нерыночных и в значительной мере искусственно сформированных внешних факторов вызвали ухудшение и финансовых рынков, и динамики ВВП РФ.

В тот период падение среднегодовых цен на нефть Brent по итогам 2014-го, 2015-го и 2016 годов составило 10%, 44% и 11%, среднегодовое изменение индекса цен товарных рынков, рассчитанное на основе методик департамента статистики Министерства труда США составило 1%, -7% и -3%(г/г). Изменение реального ВВП РФ в 2014, 2015 и 2016 годах составило 1%, -2% и 0%.

По данным на январь 2020 года, снижение среднегодовых цен на нефть Brent составляет 11%, показатель для цен сырьевых рынков, рассчитанных по указанной выше методике, равняется 1%.

В отличие от ситуации 2014 – 2015 годов, в нефтегазовом сегменте сформирована устойчивая поддержка ценам за счет политики стран – экспортеров в рамках решений ОПЕК +. Котировки нефти после создания ОПЕК+ не снижались сколько-нибудь устойчивым образом ниже 60 долларов за баррель. Цены на металлы – как, впрочем, и цены не нефть – поддержаны фактором участившихся дефицитов этой группы товаров.

В качестве примера аналитик отмечает структурный дефицит палладия на рынке, который специалисты Норникеля определяли в 2019 году в размере 7% от объема спроса, что для рынка означает очень значительный дефицит. На этом фоне возможность формирования устойчивого снижения сырьевых рынков в ответ на ожидания ухудшения динамики мирового спроса и ВВП в ответ на локальную эпидемию коронавируса в КНР представляется ограниченным.

Важно также отметить, продолжает Александр Осин, что развитые экономики, такие как Япония и ЕС, сейчас находятся в цикле стимулирования роста. США, напротив находятся в цикле оптимизации бюджета и одновременно там – предвыборный период. Эта ситуация делает сравнительно маловероятным сценарий «заказа» на формирование шоков в глобальной экономике в среднесрочном периоде и устойчивое нагнетание информационно-административного давления на товарном рынке, по аналогии с указанной выше ситуацией 2014 – 2015 годов.

Кроме того, по итогам заседания Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFТС) принято решение об инициировании изменений в нормы, которые были законодательно закреплены в рамках реформы Додда Франка, но оказались, в итоге, неработающими под влиянием судебных решений. В рамках оптимизации указанных правил, CFТС вновь, как и в варианте 2011 года, предлагает ограничить максимальный возможный объем позиции по 25 видам фьючерсов уровнем 25% от планируемой поставки.

Однако при этом будет расширен список компаний, подпадающих под исключение из данного правила и упрощена процедура получения такого исключения, сами лимиты распространяются лишь на контракты поставочного месяца, а не на все контракты, как ранее. Указанная информация, как представляется, снижает риски для товарного сегмента, она отражает политику нынешней администрации, направленной на ускорение экономики и перерастание долговой проблемы вопреки инфляционным рискам.

Баланс спроса — предложения на рынке нефти, согласно январскому отчету ОПЕК, в первом полугодии действительно может сложиться положительным, на достаточно высоком уровне в порядка 0,4-1 млн барр./день, прогнозирует Александр Осин. Однако эта ситуация будет сформирована после того, как во втором полугодии минувшего года оценочный дефицит предложения составлял 1-2 млн барр./день. И — перед тем, как во втором полугодии 2020 года баланс, по январским оценкам ОПЕК, вновь станет отрицательным, на уровне 0,3-0,7 млн барр./день.

Данные оценки, указывает аналитик, учитывают сохранение объема предложения ОПЕК + на предстоящем в феврале или марте саммите неизменным, на уровне 29,6 млн барр./день. Однако, как пишет агентство Bloomberg, у Саудовской Аравии есть предложение снизить добычу (возможно, на полмиллиона баррелей в день), ради чего там и предложили созвать внеочередной саммит уже в феврале (плановый саммит намечен на 5-6 марта). И хотя, по данным агентства, Россия пока не поддерживает идею снижения добычи, ее надеются уговорить. Российское решение, вероятно, будет опираться на анализ динамики ситуации в ближайшие недели.

Со своей стороны, Александр Осин отмечает также, что под влиянием монетарных факторов, сформированных в результате политики ведущих мировых ЦБ, и с учетом участившихся дефицитов на рынке нефти и металлов, можно по-прежнему ожидать повышения цен на нефть Brent по итогам 2020 года до 70 долларов, а достижение нефтью более высоких ценовых уровней — уже в середине года. Хотя, с учетом усилившегося нерыночного регулирования, волатильность цен на сырье, вероятно, значительно повысится. Нефтегазовые доходы РФ на первое полугодие, прогнозирует Александр Осин, составят 4202 млрд руб. против 4122 млрд руб. в первом полугодии 2019 года.