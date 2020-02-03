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Театральная сенсация – мюзикл «ШАХМАТЫ»

Москва, 03.02.2020
Продюсерская компания Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» объявила о старте продаж билетов на главную театральную премьеру осени-2020 «ШАХМАТЫ» (CHESS). Первая в России постановка легендарного мюзикла откроется 10 октября 2020 года на сцене Театра МДМ.
#Культура
  • Театральная сенсация – мюзикл «ШАХМАТЫ»

«Мюзикл “ШАХМАТЫ” – это настоящий театральный феномен, – уверен Дмитрий Богачев. – По своей значимости он не уступает другому шедевру музыкального театра – “Призраку Оперы”, а музыкально и драматургически, на мой взгляд, превосходит его. Эмоциональный накал происходящего на сцене зашкаливает: это драма о любви и ненависти, верности и измене, победах и поражениях, предательстве и патриотизме, всемирном признании и полном одиночестве. Сюжет основан на реальных событиях из недавнего прошлого нашей страны, что безусловно найдет отклик у российского зрителя, но все-таки главное в “ШАХМАТАХ” – это музыка. Она так прекрасна в своей разножанровости, что ее обожают не только почитатели первоклассных бродвейских мюзиклов и миллионы поклонников группы ABBA, но и любители рока и даже ценители настоящей итальянской оперы».

Мюзикл «ШАХМАТЫ» написали в 1984 году три выдающихся автора – британский поэт и драматург, обладатель премий «Оскар», «Тони», «Эмми» и «Грэмми» Тим Райс (мюзиклы «Иисус Христос –  суперзвезда», «Эвита», «Красавица и Чудовище», «Аладдин» и «Король Лев») и шведские композиторы, чьи имена увековечены в Зале мировой славы рок-н-ролла, Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус (группа ABBA, мюзикл MAMMA MIA!). Человеческая и спортивная драма о битве русского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону разворачивается в мюзикле на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами – СССР и США. Прототипами двух главных героев стали великие шахматисты Анатолий Карпов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Роберт Фишер.

Мировая премьера мюзикла «ШАХМАТЫ» состоялась в Лондоне в мае 1986 года. Две песни из записи мюзикла One Night in Bangkok и I Know Him So Well надолго закрепились на вершинах мировых чартов. И в наше время «Шахматы» вызывают неизменный интерес постановщиков и публики по всему миру: в XXI веке новые версии мюзикла увидели зрители Норвегии, Дании, Канады, Австралии, Японии, Австрии, Швеции, США, Великобритании, Финляндии и других стран.

«Я искренне рад тому, что мюзикл CHESS, наконец, будет исполнен на русском языке, – приветствует первую российскую постановку драматург, автор либретто сэр Тим Райс. – С момента написания мюзикла в 1984 году мир сильно изменился. И если наш спектакль актуален сейчас, 36 лет спустя, то это только потому, что человеческая природа неизменна, какой бы ни была политическая ситуация».

Над оригинальной версией мюзикла CHESS в России работает международная команда: режиссер Евгений Писарев, музыкальный руководитель Джон Ригби, автор русского текста Алексей Иващенко. Полный состав творческой команды пока не раскрывается. 

Лучшие билеты абоненты МТС могут купить уже сейчас с кэшбэком 15% на официальном сайте мюзикла «ШАХМАТЫ».

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