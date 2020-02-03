Резко снизился транзит российского газа через Украину

Глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон сообщил, что в январе 2020 года транзит российского природного газа в Европу через территорию Украины составил 2,55 млрд кубометров, в то время как услуги транзита были оплачены «Газпромом» из расчета 5,52 млрд кубометров.

В январе 2019 года транзит природного газа составил 7,61 млрд кубометров. В соответствии с новым газовым контрактом, заключенным между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в 2020 году транзит российского газа составит не менее 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 гг. не менее по 40 млрд кубометров.