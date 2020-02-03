В Кремле рассказали, как готовятся поправки в Конституцию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подготовку изменений в Конституцию сложным процессом, сообщает «Интерфакс». В частности, он сообщил, что это «многоступенчатый, сложный процесс, действительно связанный с общественным обсуждением». Информация станет доступна широкой публике после «завершения основной проработки», добавил пресс-секретарь.

«Ведется работа и по мере того, как будут приниматься решения, они будут обнародоваться», - рассказал Песков. Он уточнил, отвечая на вопрос журналиста об анонсировании графика подготовки изменений, что в настоящий момент президент не может сказать, когда именно завершиться этот сложный процесс.

Напомним, в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин выступил с инициативой по внесению поправок в Конституцию РФ. Речь в частности идет о ряде поправок в социальной сфере.