В Минэкономики назвали коронавирус прямой угрозой развитию России

По прогнозу Минэкономики, коронавирус может оказать прямое негативное влияние на развитие российской экономики, пишет «Коммерсантъ». В ведомстве уточняют, что основным риском для социально-экономического развития страны является замедление темпов роста мировой экономики. Это может произойти из-за распространения нового китайского вируса.

В настоящий момент на межведомственном согласовании находится новая версия среднесрочного макропрогноза министерства до 2020 года. В новом документе заложено сохранение средних темпов роста мировой экономики в период до 2024 года на уровне 2,8–2,9%, а также снижение цен на нефть с $57,7 за баррель текущем году до $53 в 2024-м.

В Минэкономики считают, что основным риском новой версии прогноза является снижение темпов роста мировой экономики на ближайшую перспективу в связи с негативной реакцией финансовых рынков на распространение коронавируса.

Напомним, первый случай нового китайского коронавируса 2019-nCoV был зарегистрирован в городе Ухань в середине декабря прошлого года. К настоящему моменту ВОЗ сообщает о 17 тыс. заболевших и 360 погибших. Также есть сведения о 500 переборовших новую инфекцию. В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией Россия приостановила железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем, а также закрыла границу на Дальнем Востоке с Монголией и Китаем.