В Москве прокомментировали отказ Турции признать Крым российским

У президента Турции Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, что позволит ему «на месте изучить ситуацию с правами крымских татар», рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Приглашение Эрдогану поступило лично от главы РФ.

Представитель Кремля напомнил, что в Москве неоднократно сообщали о «беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», что неоднократно разъяснял Владимир Путин своему турецкому коллеге. В этой связи в Москве категорически не согласны с формулировками, которые «используют турецкие партнеры в данном контексте».

«Президент Турции имеет действующее приглашение, полученное от президента России Владимира Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника», – рассказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее турецкий президент Эрдоган заявил, что Анкара продолжает следить за ситуацией с крымскими татарами, в этой связи признание Крыма российской территорией не предоставляется возможным.