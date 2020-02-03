В России новые случаи коронавируса не выявлены

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в России за последние сутки не выявлено новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает РИА «Новости». 31 января стало известно о двух инфицированных китайских гражданах, проживающих на территории РФ. Ранее они посетили КНР и к настоящему моменту находятся в больницах.

«В результате проводимого мониторинга на территории РФ выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших из Китая граждан этой страны. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано», - говорится в сообщении.

Сегодня стало известно, что российские граждане будут эвакуированы из Китая в связи с распространением неизвестной ранее вирусной инфекции. К 3 февраля число заразившихся коронавирусом превысило 17 тысяч, 360 человек погибли.

Россия приняла решение закрыть границы с Китаем и соседней Монголией, а также приостановить пассажирские железнодорожные перевозки с КНР. В российских аэропортах усилены меры по выявлению заболевших.