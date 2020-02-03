Зеленского не устраивает компенсация Ирана за сбитый Boeing

Украина отказалась от выплат в $80 тыс., предложенных властями Ирана в качестве компенсации каждой семье, потерявшей близкого при крушении самолета под Тегераном, передает РИА «Новости».

Зеленский посчитал такую сумму недостаточной и пообещал «давить» на Тегеран, чтобы добиться большей компенсации. На данный момент Украина выплатила семьям погибших по 200 тыс. гривен (более 510 тыс. рублей).

Помимо этого свою часть компенсации выплатят «Международные авиалинии Украины», чья работа затрудняется из-за санкций против Ирана. Также Украина намерена обратиться в международный суд по факту крушения лайнера.

Напомним, 8 января потерпел крушение Boeing 737, который вылетел из Тегерана в Киев. Катастрофа произошла спустя две минуты после вылета авиалайнера. На борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров.

11 января Иран признал свою вину в непреднамеренном поражении самолета ракетой, назвав случившееся «человеческой ошибкой». Лайнер был принят за крылатую ракету, при этом оператора связи было несколько секунд на принятие решения, и он совершил ошибку.