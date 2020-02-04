Airbus пообещала избавиться от всепроникающей коррупции

Многолетнее расследование по делу о коррупции в компании Airbus SE неожиданно для всех завершилось сделкой со следствием. Европейский авиагигант не только фактически признал свою вину в злоупотреблениях и даче взяток представителям как минимум 16 стран, включая Россию, но и согласился выплатить компенсацию в размере 3,62 млрд евро (а также компенсировать судебные издержки).

Из этой суммы 2,1 млрд евро получат власти Франции, 991 млн евро – Великобритании и еще 535 млн евро – США. Но это еще не все.

Уже известно, что в течение ближайших трех лет Национальная финансовая прокуратура (PNF) Франции будет осуществлять «легкий мониторинг» деятельности Airbus SE. А проще говоря – контролировать как именно компании исполняет нормы антикоррупционного законодательства и свой новый этический кодекс.

«Мы достигли соглашения и помогли Airbus окончательно перевернуть темные страницы прошлого. Теперь эта компания может спокойно смотреть в свое экономическое будущее», — заявил прокурор PNF Жан-Франсуа Бонер. Но если с самой Airbus SE все в общем-то уже ясно, то в отношении отдельных лиц, замешенных в незаконных операциях, расследование будет продолжено. Причем европейский авиастроительный гигант обязался оказать всестороннее содействие в этом американским и европейским властям.

Так, на прямой вопрос судьи Окружного суда США (округ Колумбия) Томаса Хогана, будет ли предъявлено обвинение всем участникам коррупционных схем, прокурор США Элина Рубин Смит ответила, что это — одно из важнейших условий сделки с Airbus SE. При этом поведение сотрудников компании она назвала «всепроникающим и пагубным». Более того, американские юристы прямо говорят, что если условие будет нарушено, то и сама сделка, получившее название «Соглашение об отсрочке от судебного преследования по делу о взяточничестве» вполне может быть расторгнута со всеми вытекающими последствиями.

Напомним, что расследование в отношении Airbus SE началось в 2016 году практически одновременно во Франции, Великобритании и США. Именно тогда Бюро по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании впервые заподозрило сотрудников департамента маркетинга и стратегии (ныне уже расформированного) Airbus SE в использовании так называемых «черных касс» для противозаконных выплат представителям различных зарубежных структур, оказывавших посреднические услуги при заключении контрактов на приобретение европейских самолетов. Заметим, что в этом департаменте в то время насчитывалось 150 сотрудников, а его бюджет на «поддержку экспорта» составлял порядка 300 млн долларов.

Если верить документам, представленным на суде в Париже, то все эти средства практически в полном объеме тратились на взятки в течение как минимум 13 лет, а пик коррупции пришелся на период с 2011-го по 2015 год. Причем самих случаев взяточничества прокуроры насчитали не менее сотни.

Так, по данным Bloomberg, супруге одного из руководителей авиакомпании Sri Lankan Airlines сотрудники Airbus через посредников перечислили 2 млн долларов. А, например, в Гане взятки родственникам правительственных чиновников исчислялись всего лишь десятками тысяч долларов. А в Индонезии, на Тайване, Мексике, России, Турции, Южной Корее, Китае, ОАЭ, Саудовской Аравии и Бразилии «многими миллионами и даже десятками миллионов долларов».

Но самый вопиющий случай, судя по всему, произошел в Малайзии. Чтобы руководство крупнейшей в Азии малазийской бюджетной авиакомпании AirAsia заключило сделку на приобретение 180 самолетов Airbus, сотрудники европейского авиагиганта не пожалели 50 млн долларов. По данным Reuters, предполагается, что эти деньги под видом спонсорской помощи были перечислены гоночной команде Формулы-1 Caterham. Ее бывший владелец Тони Фернандес является также основным собственником AirAsia.

Впрочем, сама AirAsia уже заявила, что «никогда не заключала контракты с Airbus на основе спонсорской поддержки». Тем не менее, Антикоррупционное бюро Малайзии пообещало, что проведет независимое расследование предполагаемых фактов коррупции и «внимательно изучит все имеющиеся факты».

Как указало в своих материалах Бюро по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании, в целом благодаря подкупу чиновников Airbus SE смогла незаконно увеличить свою прибыль более чем на 1 млрд евро. Начатое расследование в отношении европейского концерна уже стоило поста ее руководителю Томасу Эндерсу — он вынужден был уйти в отставку менее года назад. Его место занял Гийом Фори, который уже пообещал не только оказывать всестороннюю помощь следственным органам, но и следовать самым строгим стандартам этики и корпоративного управления.

Более того, именно по указанию Фори Airbus SE передал следственным органам несколько сотен томов различных документов, включая переписку сотрудников пресловутого департамента маркетинга и стратегии. Тем не менее, уголовных дел в отношении коррупционеров ни одна страна мира, кроме США и Великобритании, до сих пор не возбудила.

Так, официальный запрос в СКР, касающийся расследования возможных фактов коррупции по делу Airbus в России, пока остался без ответа. Официальный представитель этого ведомства Светлана Петренко заявила «Эксперту», что внимательно изучит этот вопрос и даст ответ в установленный законом срок. Заметим, что в России за последние полтора десятилетия было продано свыше сотни авиалайнеров Airbus. При этом едва ли не самыми крупными контрактами считаются соглашения, подписанные в 2007 году с «Аэрофлотом» на поставку 22 самолетов Airbus A350 и контракт 2010 года на покупку 11 лайнеров A330-300. Однако представитель «Аэрофлота» в беседе с «Экспертом» так и не смог сказать, начнет ли его компания проводить внутреннее расследование по этому поводу, или нет.