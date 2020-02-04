Рынок «отскочил», но нефть его держит

Российский рынок акций ушел от негативной динамики, но о полноценном росте речи пока не идет. Стоимость нефти Brent составила 54,69 долларов за баррель (по состоянию на 20:04 мск). Курс рубля на этом фоне немного подрос - до 62,9 рублей за доллар.

Индекс Мосбиржи к концу сессии во вторник подрос на +0,87% до 3097,6 пунктов, а «долларовый» РТС поднялся на +1,71% до 1547,19 пунктов.

Среди лидеров роста акции «Яндекса», на фоне новостей о старте продаж бортовых компьютеров компании через дилеров. Растут акции ВТБ (+2,41%), «Аэрофлота» (+2,42%) и «Сбербанка» (+0,56%).

Продолжается падение котировок на золото (-1,69%). На этом фоне теряют акции «Полиметалла» (-3,42%) и «Полюса» (-2,20%). Также падают акции «Лукойла» (-1,43%), несмотря на то, что вчера компания отчиталась о росте добычи нефти и газа в 2019 году.