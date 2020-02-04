Американский долг достигнет астрономических величин

Управление Конгресса США по бюджету (СВО), федеральное агентство, контролирующее исполнение бюджета и расходы правительства США, сделало неутешительный для американцев прогноз. Начавшееся десятилетие, считают правительственные финансисты в ежегодном исследовании, будет десятилетием триллионных дефицитов госбюджета, а госдолг вырастет до самого высокого после Второй Мировой войны уровня.

Авторы исследования предполагают, что дефицит бюджета в этом году несмотря на относительно, конечно, здоровую экономику и рекордно низкую безработицу скорее всего превысит символический рубеж в 1 трлн долларов.

Причем, ожидается, что все десятилетие, до 2030 года, эта астрономическая сумма будет из года в год увеличиваться. Результатом растущего дефицита станет то, что долг правительства Соединенных Штатов, который находится на руках населения, резко вырастет с почти 18 трлн долларов в конце 2020 года до 31,4 трлн – в конце 2030 г.

За эти же десять лет долг, находящийся у населения, вырастет и в соотношении с ВВП: с 81% от ВВП США в этом году до 98% к 2030 г. Такого высокого процентного соотношения в Америке не было после 1946 года.

СВО предупредило, что постоянно растущий федеральный долг скорее всего сократит сбережения и доходы населения, подстегнет платежи правительства по процентам, ограничит способность политиков реагировать на непредвиденные события и увеличит вероятность финансового кризиса.

«Исследование СВО свидетельствует о десятилетии триллионных дефицитов,- комментирует исполнительный директор Peter G. Peterson Foundation Майкл Петерсен.- Это печальная констатация слабого фискального здоровья нашего народа. Она только добавляет обиды к тому негативу, который мы имеем при растущей экономике».

Увеличение долгового бремени произошло несмотря на обещания Дональда Трампа в ходе избирательной кампании в 2016 году снизить и даже полностью избавить страну от дефицита госбюджета. Несмотря ни на что дефицит продолжает расти частично благодаря снижению налогов, предпринятому в 2017 году, и двухгодичной сделке по бюджету, которая включает рост федеральных расходов.

Крупные бюджетные дефициты обычно растут во время экономических спадов. Однако американская экономика сейчас развивается поступательно, а безработица находится на самом низком за полвека уровне.

«Со времен Второй Мировой войны в стране не было таких высоких дефицитов при такой низкой безработице, какие мы сейчас прогнозируем»,- говорит директор СВО Филипп Свагель.

СВО прогнозировало, что американская экономика в этом году вырастет на 2,2%. Этот скромный рост значительно ниже поставленной Трампом цели – 3-процентного роста экономики.

Дефицит бюджета – разница между расходами и доходами правительства. В этом десятилетии он, согласно прогнозам увеличится с 4,6% от ВВП в этом году до 5,4% в 2030 году.

За исключением шестилетнего периода в годы Второй Мировой войны и после нее Соединенные Штаты никогда не пересекали рубеж 4-процентного дефицита от ВВП более пяти лет подряд. За последние полвека дефициты в среднем составляли 1,5%. Особенно низкими они были в те годы, когда экономика была такой сильной относительно, конечно, как сейчас.

«У нас триллионные дефициты при растущей экономике,- говорит Майя Макгиннес, президент Комитета по ответственному Федеральному бюджету.- Когда же законодатели наконец проснутся? Не обращать внимание на очевидные вещи, с которыми мы столкнулись, должностное финансовое преступление».