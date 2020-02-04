На «энергетическом переходе» для «Роснефти» зажегся «зеленый свет»

Как заявил в ходе телеконференции по поводу отчетности компании Вritish Рetroleum ее главный исполнительный директор Боб Дадли, «Россия является очень важной для ВР» и на протяжении многих лет служит примером превосходного партнерства. По его мнению, «компанию немного сдерживает соглашение ОПЕК+, но есть значительные перспективы роста, ряд высококлассных проектов».

Стратегическое партнерство с «Роснефтью», — сказал там же Брайан Гилвари, финансовый директор ВР, — представляется одним из наиболее тесных и важных».

Доля «Роснефти» в добыче углеводородов компании BP (3,781 млн б. н. э. в сутки) составила в 2019 году 30,3%, следует из отчета BP. Доля «Роснефти» в добыче нефти компании составила 41,8%.

Брайан Гилвари констатировал также большую работу в части «энергетического перехода» в России, подписавшей Парижское соглашения и ориентированной на цели устойчивого развития ООН, будучи при этом «одной из крупнейших нефтегазовых провинций в мире».

В декабре 2018 года «Роснефть» одобрила стратегию в части приверженности 17 Целям устойчивого развития ООН. Одной из приоритетных целей для Компании является «Борьба с изменениями климата».

В свою очередь Боб Дадли отметил, что компания «Роснефть» трансформируется, при этом акцент делается на модернизацию систем безопасности, сокращение коррозий, существенное снижении объемов сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ).

По данным «Роснефти», за последние 5 лет ее «зеленые» инвестиции составили более 240 млрд рублей. Компания реализует масштабную газовую программу, предусматривающую к концу 2021 года снижение показателя сжигания ПНГ до уровня менее 5%. В 2019 году нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» уменьшили удельные выбросы парниковых газов на 11%.

Комплексный проект по утилизации ПНГ — одна из важнейших экологических инициатив «Роснефти» за последние 5 лет. В развитие данной технологии Компания инвестировала более 125 млрд рублей (свыше 2 млрд долларов). Это позволит сократить выбросы парниковых газов на 8 млн тонн до 2022 года. В 2019 году компания присоединилась к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний и подписала «Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа». До 2022 года «Роснефть» намерена занять лидирующие позиции по показателям экологичности бизнеса и войти в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов.

В феврале 2020 года «НК «Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project). По итогам независимой оценки, «Роснефти» был присвоен рейтинг категории «В» - самый высокий среди российских нефтегазовых компаний и на два уровня превышающий средний рейтинг европейских компаний-участников. При этом деятельность «Роснефти» в области корпоративного управления и реализации инициатив, связанных с сокращением выбросов парниковых газов, оценены CDP по наивысшей шкале «А».

Кроме того, «Роснефть» вошла в международный биржевой индекс FTSE4Good с высокими результатами в области устойчивого развития. По своим показателям российская компания опережает большую часть (83%) участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли ICB supersector.

В 2018 году на АЗС «Роснефти» была запущена реализация новых видов топлив с улучшенными экологическими характеристиками: Pulsar 100, «Евро 6», новая линейка топлив с технологией ACTIVE. Ведя активную работу по развитию рынка газомоторного топлива, в 2019 году компания вошла в состав «Национальной газомоторной ассоциации».