Уханьский коронавирус ударит по мировой экономике

Большинство экономистов сходятся во мнении, что уханьский коронавирус представляет самую серьезную угрозу мировой экономике после финансового кризиса 2008 года. Болезни, зародившейся в Китае и активно распространяющейся сейчас по всем континентам, вполне по силам заметно замедлить темпы роста глобальной экономики до самых низких за последние как минимум десять лет величин.

Быстро распространяющийся коронавирус спровоцировал постоянно расширяющийся список ограничений на поездки и торговлю не только во второй экономике планеты, но и по всему свету. Эти радикальные действия причиняют огромные убытки компаниям и разрывают давно устоявшиеся цепи поставок.

Власти пытаются смягчить действие коронавируса на экономику и замедлить снижение темпов ее развития. Китай, к примеру, снизил на этой неделе ставки для соглашений обратного РЕПО и влил в финансовые рынки порядка 173 млрд долларов. Но даже самые агрессивные действия стимулирования экономики не в состоянии компенсировать убытки, причиненные коронавирусом в Поднебесной, где значительная часть деловой жизни огромной страны практически остановилась. Достаточно сказать, что в понедельник, когда китайцы вышли после затянувшихся из-за эпидемии новогодних праздников на работу, важнейший индекс Shanghai Composite рухнул почти на 8% и «вымыл» с рынков приблизительно 400 млрд долларов.

«Мы сомневаемся, что этого достаточно для того, чтобы вернуть китайскую экономику в прежнее состояние»,- считает экономист Capital Economics Хуберт де Барочез.

Руководство ФРС, главного банка США, считает коронавирус «очень серьезной угрозой» и обещает самым пристальным образом следить за его распространением и ситуацией. С каждым днем все очевиднее, что риски для глобальной экономики от него существенно выше, чем от схожей эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году. Объяснение простое – глобализация. Связи китайской экономики с другими странами за 16 лет значительно расширились и углубились.

Аналитики считают, что коронавирус в этом году уменьшит ВВП планеты на 0,3% и замедлит темпы развития глобальной экономики до самого низкого со времен финансового кризиса десятилетней давности уровня. По наиболее плохому (на данный момент) сценарию ожидается, что темпы роста мировой экономики в 2020 году снизятся с 3,3 до 3%.

Аналитики и экономисты также соглашаются с тем, что эта цифра не окончательная и по мере развития эпидемии она может измениться, естественно, в худшую сторону.

«Мы продолжаем верить, что реакция властей многих стран на вирус была достаточно агрессивной и энергичной и что она со временем остановит или хотя бы существенно ограничит распространение болезни,- делает прогноз Марк Хефеле, главный специалист по инвестициям в UBS Global Wealth Management.- Однако сейчас крайне трудно спрогнозировать, когда болезнь пойдет на убыль и количество заражений начнет снижаться».

В понедельник цены на сырье и, в первую очередь, нефть упали до самого низкого более чем за год уровня из-за опасений серьезного снижения спроса в Китае, который является крупнейшим в мире импортером «черного золота» и обеспечивает львиную долю роста спроса на него. На проходящей сегодня и завтра встрече представителей Технического комитета ОПЕК Саудовская Аравия, неофициальный лидер нефтяного картеля, может оказать сильное давление на остальные страны с целью заставить их пойти на новое снижение добычи нефти. Вполне возможно снижение на полмиллиона баррелей нефти в сутки.