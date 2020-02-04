Из России в Ухань вылетел самолет для эвакуации граждан РФ

В китайский город Ухань, который стал эпицентром распространения нового вируса, вылетел первый самолет Воздушно-космических сил России для эвакуации россиян, который оказались «запертыми» из-за карантина в этом мегаполисе, передает РИА «Новости», ссылаясь на Минобороны. Эвакуация российских граждан проводится по приказу президента РФ Владимира Путина.

«Первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань (Китай)», — говорится в заявлении ведомства. В сообщении уточняется, что на борту присутствуют военные медики и специалисты-вирусологи.

Ранее сообщалось, что российское Минобороны направило в Улан-Удэ для эвакуации россиян из Китая пять транспортных самолетов Ил-76МД. Это самолеты, принадлежащие подмосковной авиационной дивизии особого назначения и одному из военно-транспортных полков ВКС.

Сообщается, что после возвращения в Россию, прибывшие из Китая россияне будут помещены под двухнедельный карантин. В этих целях в больницах будут созданы специальные боксы с отдельными входами.

По данным посольства России в провинции Хубэй, в регионе может находиться 341 наш соотечественник.