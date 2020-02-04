Из Уханя вылетел первый самолёт ВКС РФ с россиянами на борту

Первый самолёт ВКС РФ с российскими гражданами на борту вылетел из китайского города Ухань. По данным агентства «Интерфакс» которое ссылается Минобороны РФ, на его борту находится 82 человека.

Все они были тщательно осмотрены специалистами, у них проверили температуры и взяли экспресс-анализы. Помимо этого, в полёте будет проводится постоянный мониторинг состояния здоровья каждого из эвакуированных.

Известно, что наших соотечественников сопровождает группа военных медиков и вирусологов, которые одеты в специальную защитную одежду. Также специальное снаряжение и на лётчиках.

Всего Минобороны РФ выделило пять военно-транспортных самолётов Ил-76МД для эвакуации российских граждан из Уханя, где ранее была зафиксирована вспышка смертельного коронавируса.

Ранее сообщалось, что стало известно, в каком регионе страны поместят на карантин россиян, которых сегодня самолётами ВКС РФ вывезут из китайского Уханя. По словам Татьяны Голиковой – вице-премьера правительства РФ, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом – наши соотечественники ближайшие 14 дней проведут в Тюменской области.

При этом она уточнила, что из Хубэя вывезут 147 человек, среди которые не только россияне, но и граждане стран ЕАЭС, а также одна гражданка Украины. После двухнедельного карантина иностранцев по их желанию отправят на родину. Кроме того, Голикова заявила, что на время карантина все эвакуированные будут проживать в специальных комфортабельных боксах, их обеспечат питанием, водой, а при необходимости лекарственными препаратами.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что в реабилитационном центре, где будут размещены эвакуированные, выставлено два периметра ограждения и охрана Росгвардии.