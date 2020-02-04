Курс доллара: рубль пошел на разворот

Вчерашний день курс рубля завершил ростом к основным резервным мировым валютам на фоне позитивной динамики ведущих мировых площадок. Так, по данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 63,6 руб. что на 31,25 коп. ниже уровня закрытия торгов пятницы. Ещё боле мощно просел евро, курс которого к этому времени составлял 70,32 руб., потеряв с пятницы 56 коп.

При этом в первой половине понедельника, нацвалюта падала до минимальных отметок с начала декабря. Например, курс доллара поднимался выше 64 руб., а курс евро до 70,98 руб. Это было обусловлено падением азиатских рынков на новостях об обвале основных китайских индексов.

Напомним, накануне финансовые рынки Поднебесной открылись после длительных праздничных дней по случаю празднования китайского Нового год. Как известно, власти КНР продлили выходные в связи со смертельным коронавирусом, который бушует в стране. На этом фоне фондовые индексы Китая потеряли по итогам торгов почти 8%. Однако после открытия площадок в Европе настроения трейдеров значительно улучшились, так как они позитивно оценили действия властей КНР, направленные на стабилизацию финансовых рынков.

В частности, по данным Bloomberg, высшее руководство Поднебесной собирается пересмотреть целевой уровень экономического роста в стране в этом году в сторону снижения из-за последствий нового коронавируса 2020. Именно эта небольшая новость вернула позитив на валютные рынки и вновь пробудило интерес инвесторов к риску и покупкам акций на фондовых рынках.

Гельды Союнов из УК «Промсвязь» подчеркнул, что вчера курс рубля, оттолкнувшись от отметки в 64 руб., уверенно восстановил свои позиции. По его мнению, это связано с тем, что рынки всё-таки начинают преодолевать панику и успокаиваться относительно распространения эпидемии коронавируса в мире.

«Инвесторы начинают переключать своё внимание на другие события. Это, прежде всего, выборы президента США. Ещё накануне первые предварительные праймериз прошли в штате Айова. Не надо быть провидцем, чтобы сказать, что самое пристальное внимание американских политиков на весь ход предвыборной кампании будет направлено на Россию из-за мифических опасений, что наша страна якобы может попытаться вмешаться в эти выборы. Естественно, что это будет влиять и на ситуацию на внутреннем валютном рынке. Как данные события могут сказаться на курсе рубля, говорить пока сложно, но то, что он будет устраивать регулярные ралли вверх/вниз можно предположить с большой долей уверенности», – считает Союнов.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» напомнил, что к середине вчерашних торгов цена на баррель нефти сорта Brent составила 3605 руб., однодневная ставка MosPrime упала до 6,34%, недельная – до 6,38%, а месячная – до 6,40%.

«В понедельник в моменте нацвалюта в паре с долларом падала за отметку в 64,10, но на большее у пессимистов сил не хватило», – пояснил эксперт.

Он также предположил, что на этой неделе российский Минфин вероятно сообщит о сокращении валютных закупок в рамках бюджетного правила на период, который будет длинней предыдущего. При этом мировые цены на нефть в январе были заметно ниже, чем в декабре. Кроме того, в предстоящую пятницу состоится заседание Центробанка РФ. Но лично у меня нет уверенности в снижении ставки. Также можно ожидать, что по итогам первого месяца этого года инфляция в России замедлится до 2,5%. Но высокая рыночная волатильность рынков может перевесить этот факт в системе принятия решения по ставке. Несмотря на это, нынешняя реальная доходность рубля составляет 3,75%, что является одним из лучших показателей в мире. При этом мы не забываем, что рубль всё-таки относится к рисковым активам, поэтому внешние негативные новости, особенно из Китая могут ещё больше повысить волатильности курса», – резюмировал Кочетков.

То, что волатильность на рынках сохранится, считает и Антон Покатович из «БКС Премьер». Это, по его мнению, происходит из-за того, что валютные площадки остаются под давлением вирусного фактора и неснижающихся темпов распространения короновируса в 2020 году.

«Несмотря на вчерашний рост рубля, инвесторы всё равно проявляют склонность к осторожности, пытаясь оценить масштабы влияния китайского коронавируса на мировую экономику. Поэтому я ожидаю, что сегодня курс рубля будет формироваться в диапазоне 63,50-64,20. Но при высокой волатильности панических настроений уже не будет», – резюмировал он.