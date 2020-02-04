Лукашенко: мы хотим тёплых, но честных отношений с Россией

Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет тёплых, добрых, дружеских, но честных отношений с Россией. При этом, по его словам, Белоруссия будет сама определять свою внешнюю политику, передаёт РИА Новости.

«Если власти РФ не хотят с нами таких отношений, то пусть сами об этом скажут, – подчеркнул он. – И не надо кричать: «Ах, в Минск приехал Помпео. Но и что, в этом такого? А завтра к нам Трамп приедет. И что тогда они будут делать?».

Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия хочет тёплых, и дружеских отношений с РФ.

«Но если Россия пообещала нам за 5 лет вывести Белоруссию на цены на российский газ, которые действуют в РФ, так выводите. Зачем нас обманывать?», – отметил он.

Президент Белоруссии также подчеркнул, что его государство является суверенным, поэтому сама будет определять, какую внешнюю политику проводить. По его словам, это, почему-то пугает Москву.

Лукашенко также напомнил, что Минск не пытался скрыть, что в Белоруссию приедет глава Госдепа США.

«Да, к нам приехал Майк Помпео. В России этим очень озаботились. А что, мы больше сделали с США, чем Россия? Они вообще взасос с ними стараются поцеловаться. Но, правда, не получается у них. А тут на пустом месте скандал устроили: ах, приехал госсекретарь», – сказал Лукашенко.

При этом президент Белоруссии признался, что у него заочно давние отношения с Помпео.

«Если мы рассекретим все материалы, то весь мир аплодировать будет нам. Мы с Помпео, когда он ещё был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции…», – резюмировал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Кремле подтвердили информацию о встрече 7 февраля президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко. Переговоры были анонсированы 4 февраля.

«Встреча с президентом Белоруссии готовится на пятницу. Она будет в России», - сообщил Песков журналистам.

Представитель Кремля также рассказал, что некоторые проблемы между странами были преодолены, благодаря «не прекращавшимся контактам на рабочем уровне». Работа продолжается, добавил Песков.