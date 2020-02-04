Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой войны

Глава французского государства Эммануэль Макрон, который находится сейчас в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны. По его словам, Москва делает всё, чтобы обвинить во всём польский народ, передаёт РИА Новости.

«Мы не строим Европу, забывая о Европе, – подчеркнул президент Франции. – Мы строим Европу, зная историю и защищая её от всех попыток фальсификации».

При этом он обвинил Россию в том, что она пытается пересмотреть историю Второй мировой.

«Самый большой риск, который я вижу, это появление искажений исторической памяти. Надо признать, что иногда я вижу попытки Польши стереть 1989 год и эту историю свободы. Я вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Я вижу попытки России переписать историю Второй мировой войны и сделать виноватым польский народ», – резюмировал Макрон.

Ранее сообщалось, что в МИД Польше в день 75-летия освобождения Варшавы от фашистов выразили уважение красноармейцам, которые проливали кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнули, что Красная армия, освободив Польшу от оккупации, якобы не принесла стране свободы.

Позже президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу, где он принял участие в памятных мероприятиях в Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря, заявил, что Украина поддерживает позицию Польши об ответственности СССР и нацистской Германии за начало Второй мировой войны.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», - сказал Зеленский.