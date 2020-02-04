Вход/Регистрация Подписка

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой войны

Москва, 04.02.2020

Глава французского государства Эммануэль Макрон, который находится сейчас в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны. По его словам, Москва делает всё, чтобы обвинить во всём польский народ, передаёт РИА Новости.

«Мы не строим Европу, забывая о Европе, – подчеркнул президент Франции. – Мы строим Европу, зная историю и защищая её от всех попыток фальсификации».

При этом он обвинил Россию в том, что она пытается пересмотреть историю Второй мировой.

«Самый большой риск, который я вижу, это появление искажений исторической памяти. Надо признать, что иногда я вижу попытки Польши стереть 1989 год и эту историю свободы. Я вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Я вижу попытки России переписать историю Второй мировой войны и сделать виноватым польский народ», – резюмировал Макрон.

Ранее сообщалось, что в МИД Польше в день 75-летия освобождения Варшавы от фашистов выразили уважение красноармейцам, которые проливали кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнули, что Красная армия, освободив Польшу от оккупации, якобы не принесла стране свободы.

Позже президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу, где он принял участие в памятных мероприятиях в Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря, заявил, что Украина поддерживает позицию Польши об ответственности СССР и нацистской Германии за начало Второй мировой войны.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», - сказал Зеленский.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии
    Новости партнеров

    Tоп

    1. «Северный поток — 2» поперек Польши
      У «Газпрома» образуется профицит мощности по прокачке газа в Европу. Выигравшей стороной оказалась Украина, а проигравшей, по-видимому, Польша. Ключ к «Северному потоку — 2» вновь в руках Дании, которая, по неофициальной информации, готова распорядиться им в интересах «Газпрома»
    2. Кредитный бум позади
      Бурный рост кредитования физических лиц остановился, а рост кредитования бизнеса не начался. Банки подвели итоги года
    3. «Коррупционер» против «социалиста»: что решается на демократических праймериз
      Демократы пытаются выбрать кандидата, который будет противником Дональду Трампу на выборах. Противником, а не спарринг-партнером
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама