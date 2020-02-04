Молодым семьям могут простить кредиты

Социальная экзотика

Казавшееся поначалу «непроходным» предложение депутата Бориса Чернышова от ЛДПР провести в Москве эксперимент по списанию кредитных долгов молодым семьям в возрасте до 30 лет, похоже, может получить поддержку правительства. По крайней мере изучить такую возможность поручила Минфину и Минэкономразвития, с участием Банка России, вице-премьер Татьяна Голикова, получившая письмо депутата по этому поводу в январе.

Как говорится в письме, инициатива помогла бы погасить кредиты на получение образования, покупку квартиры или первую машину.

«Прошу с участием Банка России рассмотреть обращение депутата Государственной думы Б.А. Чернышова и о результатах проинформировать автора обращения и аппарат правительства Российской Федерации», — говорится в поручении Татьяны Голиковой, направленном Антону Силуанову и Максиму Решетникову.

Предложение списать россиянам кредитные долги разделяет вся фракция ЛДПР. Ее лидер Владимир Жириновский на заседании Думы высказывал его лично кандидату на пост премьер-министра Михаилу Мишустину. Тот возразил, что это способно привести к банкротствам банков. Но Жириновский не отступил, призвав нового главу правительства более внимательно относиться к идеям оппозиции.

То, что социальный вице-премьер Татьяна Голикова сочла нужным, по крайней мере, не отвергнуть необычную инициативу, может свидетельствовать о социальном тренде в политике, который был намечен посланием президента. Эксперты выражают различное отношение к предложению депутата от ЛДПР.

Да, но...

Закредитованность населения в последние годы растет быстрыми темпами: прирост задолженности по кредитам в 2018–2019 годах составлял, по статистике ЦБ и ОКБ, около 25% в год, отмечает управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка Елена Веревочкина. Привычки, уже сложившиеся в обществе потребления, обходятся дорого: платежи по кредитам порой составляют 60–75% семейного дохода. Накапливаются они постепенно и незаметно: от ипотеки до кредитов на отпуск, от автокредита до займов на покупку бытовой техники.

При этом, полагает эксперт, существуют простые варианты, позволяющие снизить долговое бремя: это и рефинансирование кредита, и реструктуризация долга и возможность объявить о банкротстве. К ним можно прибегать при первых предпосылках к ухудшению финансового состояния, не дожидаясь просрочек по кредитам. Инициатива же по списанию кредитов скорее всего повлечет за собой, наоборот, еще больший интерес к заемным средствам среди населения, которое понадеется на то, что государство долг простит. Намного эффективнее бороться с закредитованностью населения было бы через повышение финансовой грамотности молодых людей, полагает Елена Веревочкина.

Безусловно, соглашается первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, молодежь до 30 лет является самой закредитованной частью населения. Как правило, объясняет он, бывшие студенты отдают долги за учебу, выплачивают кредиты за автомобиль, берут займы на свадьбу или оформляют ипотеку. В этом возрасте россияне, как правило, оформляют отношения в ЗАГСе и заводят детей, что тоже болезненно ударяет по семейному бюджету. Молодежь только строит карьеру, нажитого имущества практически нет, зато есть кредиты, на выплату которых уходит до 65% семейного бюджета. Россияне в возрасте до 30 лет успели задолжать финансовым организациям более двух триллионов рублей, и эта сумма продолжает расти.

Но если списать долги молодежи, возникнет социальное напряжение в обществе, уверен Павел Сигал. Людям старше 30 лет сложно будет объяснить, почему деньги из их налогов пойдут на погашение чужих долгов, если у них имеются свои. Ведь если банки «простят» долги, никуда они не денутся, задолженность будет погашать государство, что в условиях замедления мировой экономики и падения цен на нефть практически нереально. Еще один момент – такую процедуру достаточно сложно провести, без многочисленных изменений в федеральных законах. Гораздо лучше, уверен эксперт, планомерно повышать качество жизни россиян, чтобы они самостоятельно учились избавляться от долгов и не делать новых. Им помогут адресная помощь и программы реструктуризации кредитов.

Вопрос — кому?

Если и списывать кредитные долги, то делать это стоит не по принципу возраста (всем молодым семьям) и уж точно не тем, кто взял кредит на первый автомобиль: все-таки собственное авто явно предмет не первой необходимости, да и проценты по автокредитам сравнительно небольшие, полагает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. А списывать долги нужно самым социально уязвимым семьям и гражданам, как это сделали с сентября в Казахстане: по займам, где должниками являются многодетные семьи, или семьи, потерявшие кормильца, имеющие на попечение детей-инвалидов и уже взрослых инвалидов с детства, дети-сироты в возрасте до 29 лет и потерявшие родителей до совершеннолетия, словом. Все это получатели адресной социальной помощи.

В России, полагает эксперт, в эти категории можно было бы включить ещё и одиноких пенсионеров. Плюс можно с пользой задействовать и не так давно введённый Центробанком показатель ПДН (предельной долговой нагрузки), обязательный теперь к расчету и проверке банком перед решением о выдаче нового кредита: и государство могло бы списать долги дополнительно тем, у кого этот показатель, то есть соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу, выше 50%. В Казахстане сумму списываемых государством долгов ограничили величиной 300 тыс. тенге на одного заемщика, это около 50 тыс рублей. Подобным образом можно было бы поступить и у нас, и разумеется, такие решения должны быть реализованы не за счет банков, а исключительно из бюджетных денег: иначе незапланированную нагрузку банк просто вынужден будет перенести в той или иной форме на новых заемщиков.

А сама идея списать долги нуждающимся в пределах определенной и ограниченной, конечно же, суммы — не только разумная и справедливая, но и полезная для экономики, уверен Пётр Пушкарёв. Ведь наиболее запутавшиеся в долгах семьи, которым остающихся средств на жизнь едва хватает, получат передышку и смогут поискать более приличные варианты трудоустройства или переобучения, не держась за первый попавшийся вариант во многих случаях неквалифицированной работы, на который люди вынуждены соглашаться, лишь бы оплачивать кредит. Для многих это круг, из которого сложно вырваться.

Что касается интегральных цифр, то, несмотря на многочисленные опасения, статистика дает снижающийся уровень просроченных долгов и в среднем по России, и по большинству регионов, констатирует Пётр Пушкарёв. Он упал сейчас до уровней весны 2013 года, причем объем потребительской кредитной массы продолжает расти, но суммы просроченной задолженности снижаются. Есть, правда, как минимум две особенности любой подобной статистики, отмечает аналитик.

Реальные суммы просрочки размываются за счет передачи всё большей доли долгов коллекторским агентствам, и эти задолженности больше не числятся на банковских балансах. То есть, наиболее близкие к безнадежным долги не попадают в статистику. А само нарастание нового объема кредитной массы арифметически быстро процент просрочки, из-за того что знаменатель показателя прирастает новыми кредитами.

И тем не менее, уже в течение нескольких месяцев остановился рост суммы просрочки и по абсолютной величине, что явно стоит отметить как краткосрочную положительную тенденцию, отмечает Пётр Пушкарёв. Доля просрочки по так называемым "безнадежным" долгам понизилась до 7% уже и по данным некоторых бюро кредитных историй. И к первому кварталу 2019 года, то есть еще годом раньше, доля безнадёжных долгов в кредитных портфелях банков упала по сравнению с состоянием дел на первый квартал 2018 года на 1,9% до вполне приемлемых 9,8%, хотя весь выданный портфель розничных кредитов увеличился более чем на 20%. Это не должно на сегодня вызывать тревоги с точки зрения устойчивости банковской системы.