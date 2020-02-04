Цена на нефть упала до минимума за последний год

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 04:10 по московскому времени упала в цене до $53,98 за баррель, свидетельствуют официальные ресурсы лондонской биржи ICE.



Нефть потеряла в цене 4,9%, что стало наихудшим показателем за последний год. Последний раз Brent преодолевала психологическую отметку и опускалась ниже $54 в прошлом году, - 3 января 2019 года.

Давление на нефтяные котировки продолжают оказывать новости о распространении коронавируса в Китае, что повлекло за собой снижение деловой активности и туризма. Напряженная эпидемиологическая ситуация в мире привела к сокращению спроса на нефть на 20%, или на 3 млн баррелей.

Напомним, власти КНР сообщили в ВОЗ в конце декабря прошлого года о вспышке коронавирусной инфекции в крупном городе Ухане. В настоящий момент многомиллионный промышленный центр закрыт на карантин. В мегаполисе оказались «запертыми» тысячи иностранцев, чьи посольства сейчас решают проблемы с эвакуацией своих граждан.

Помимо Китая, коронавирус 2020 года выявлен в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ присвоил вспышке заболевания 4 степень опасности из 6 возможных.