Песков рассказал, приедет ли руководство Польши в Москву на 75-летие победы

Дмитрий Песков – глава пресс-службы российского президента – в ходе ежедневного брифинга с журналистами, ответил на вопрос одного из них о том, приедет ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам представителя Кремля, такое приглашение в Варшаву пока не отправляли, передаёт РИА Новости.

«Приглашение польскому руководству не передавалось, – пояснил Песков. – И пока этого вопроса нет в повестке дня российских властей.

Напомним, отношения между Москвой и Варшавой в очередной раз испортились после того, как президент РФ Владимир Путин напомнил, что СССР был последним европейским государством, которое подписало договор о ненападении с фашисткой Германией. В ответ на это поляки назвали слова нашего лидера «переписыванием истории». Ещё дальше пошёл глава Кабмина Польши Матеуш Моравецкий, обвинивший СССР в том, что в 1939 году наша страны вместе с фашистской Германией якобы действовали «заодно».

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Моравецкий предпринял очередную попытку переписать историю войны, взяв за основу ложные тезисы.