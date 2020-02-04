Президент США Дональд Трамп одержал победу на кокусах в штате Айова

Американский президент Дональд Трамп победил в ходе голосования на кокусах республиканцев в Айове, сообщается на странице в соцсети твиттер Республиканской партии.

«Президент США Дональд Трамп победил в кокусах с большим преимуществом», - говорится в сообщении.

Трамп набрал 97,2% голосов избирателей, а его конкурент губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд, набравший 1,3%, оказался на втором месте, пишет USA Today. Сам лидер США охарактеризовал результат, как «большую победу». Также он поблагодарил всех своих сторонников за доверие.

Напомним, кокусы это собрание республиканцев и демократов, на котором проходит предварительное голосование за кандидатов в президенты США. При этом победа в голосовании на кокусе не является гарантией того, что успешный кандидат победит и в основном голосовании при выборах главы государства. Данный вариант является возможностью показать партии свои предпочтения.