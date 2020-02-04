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Прогноз погоды: сильный ветер и снегопады - МЧС предупреждает об ухудшении погоды

Москва, 04.02.2020
  • Прогноз погоды: сильный ветер и снегопады - МЧС предупреждает об ухудшении погоды

Андрей Свитайло/ТАСС

Аномальная зима-2019/2020 продолжает преподносить сюрпризы. Температурные рекорды, которые в январе и начале февраля были установлены почти во всех регионах России начинают сменяться морозной климатической обстановкой, а смешение тёплых и влажных атлантических воздушных масс с холодными и сухими арктическими фронтами приведёт к сильным снегопадам и шквалистым ветрам.

Именно такая погода, по прогнозу синоптиков, ожидается на Русской равнине в ближайшие несколько дней. В этой связи сразу несколько региональных Управлений МСЧ РФ выпустили экстренные предупреждения.

Ухудшение погоды в Челябинске. Предупреждение МЧС

Так, Главное Управление МЧС по Челябинской области сообщает, что в ближайшие дни в регионе ожидается усиление ветра, мокрый снег и гололёд. При этом температурный фон да вечера 4 февраля буде плюсовым. По прогнозу синоптиков, завтра днём градусники покажут 1-2 градуса выше нуля. Но сильный ветер, порывы которого местами будут достигать 20-22 метров в секунду, создаст ощущение ужасного холода. Кроме того, прогнозируется мокрый снег, местами сильный, из-за чего возможно налипание снега на провода.

6 февраля снегопады почти прекратятся, воздух к вечеру остынет до минус 8-10, а ветер продолжит задувать со скоростью 15-20 метров в секунду.

В этой связи повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Также возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач. Прогнозируется увеличение количества ДТП.

При сильном ветре спасатели рекомендуют южноуральцам ограничить выход из дома, не оставлять детей без присмотра, укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, не стоять под линией электропередач и не подходить к оборванным проводам, не прятаться за стенами домов, рекламными щитами, остановками, отложить поездки на дальние расстояния на своих авто.

При возникновении экстренных ситуаций местным жителям, а также гостям города необходимо срочно позвонить по телефонам МЧС 01, 101 и 112.

Погода в Карелии. Предупреждение МЧС

МЧС Карелии, основываясь на данных метеорологов, предупреждает, что с вечера 4 февраля и до утра 6 февраля включительно с северо-восточных и северных районов республики, а далее по центральным и южным районам, ожидается усиление северного, северо-западного ветра с порывами до 17-20 метров в секунду.

При этом температурный фон с каждым днём будет понижаться. Если сегодня в Петрозаводске дневная температура воздуха составляла комфортные минус 3, то уже в ночь на среду, 5 февраля столбики термометров опустятся до минус 11-13. Также холодно, ветряно и снежно будет в среду днём – минус 9-10. В четверг, 6 февраля снегопады усилятся, но станет теплее, однако при мощном северном ветре завьюжит, а по ощущениям будет казаться, что стало только холоднее.

Погода в Ленинградской области и СПб. МЧС предупреждает об усилении ветра и снегопаде

Резко испортится погода и в соседней Ленинградской области. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в период с 4 по 6 февраля на территории региона похолодает до минус 2-4 днём и до минус 4-7 ночью. Снижение температуры будет происходить на фоне резкого усиления ветра. Местами его порывы будут достигать 16-20 метров в секунду, ожидается снегопад, метель, снежные заносы на дорогах и гололедица.

Спасатели обращаются к жителям Ленинградской области и Санкт-Петербурга соблюдать рекомендации, которые помогут избежать несчастных случаев при ухудшении погодных условий. Так, при получении информации о сильной метели и ветре необходимо воздержится от поездок по городу на личном автотранспорте. Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, надо быть готовым к отключению электроэнергии. Машину необходимо поставьте в гараж, а при его отсутствии припарковать автомобиль вдали от деревьев. Находясь на улице, надо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

«Избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска, таких как мосты, эстакады, трубопроводы, ЛЭП. Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности. При необходимости обращайтесь в Службу спасения по телефонам: 101 и 112», – говорится в предупреждении регионального Управления МЧС РФ.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Аномально теплая и малоснежная погода, которая держалась в Москве весь декабрь и январь, наконец-то уступила место морозам, свойственным последнему месяцу календарной зимы. Уже сегодня вечером столбики термометров начнут опускаться до минус 3-4, а по области до минус 6.

В среду пройдёт небольшой снег, может усилиться ветер. Но среднесуточная температура воздуха пока останется выше многолетних значений сразу 5-7 градусов. В четверг, 6 февраля и в пятницу, 7 февраля Москва будет находиться на восточной, холодной, периферии антициклона, который уже начал своё движение с запада. Поэтому в ночные часы при переменной облачности и без осадков столбики термометров будут опускаться до минус 10, по области до минус 12-14.

Днём 7 февраля закружит небольшой снег, погодные градусники покажут в черте города минус 4-6, а в области минус 8-10. Таким образом, среднесуточная температура воздуха в столичном регионе, впервые за эту зиму приблизится к своей климатической норме.

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