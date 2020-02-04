Путин заявил о необходимости всенародного голосования по поправкам в Конституцию

Владимир Путин – президент РФ – заявил, что окончательное решение при принятии поправок в российскую Конституцию должно быть принято на всенародном голосовании.

По его словам, это необходимо для того, чтобы даже те граждане нашей страны, кто не принимал участие в дискуссии поправкам к основному закону страны, приняли участие в том, чтобы окончательно утвердить их, передаёт РИА Новости.

«Я убеждён, что только всенародное голосование должны быть окончательной точкой при принятии решений по поправкам в Конституцию РФ», – резюмировал Путин.