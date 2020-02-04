RAWIFORUM 2020 – площадка для обсуждения вопросов глобального изменения климата

Вспышки эпидемий, наводнения, аномальная жара, зимы становятся короче и мягче – это только часть последствий потепления в России. Так, по данным Министерства природных ресурсов и экологии до 2030 года возможна потеря в среднем до 1-2 % ВВП в год. При этом на отдельных территориях этот показатель может достигать 4-5 % регионального валового внутреннего продукта.

Изменение климата затрагивает хозяйство, экономику, здоровье человека. Смягчить негативные последствия потепления позволяют предупреждающие меры. Так, в 2019 года Российская Федерация подписала Парижское соглашение по климату, которое объединяет усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. С 2021 года оно должно регулировать меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. А одно из ключевых положений соглашения - не позволять средней температуре на планете расти выше 1,5 -2˚С.

Между тем легенды и мифы о нанесении экологического ущерба ветроэнергетическими установками, их влиянии на флору и фауну продолжают использоваться и оказывают влияние на общественное мнение.

Под руководством генерального директора Центра экологических инвестиций, Юлкина Михаила Анисимовича участники сессии «Ветроэнергетика и глобальное изменение климата. Экология ветроэнергетики» обсудят следующие вопросы:

✔ Станет ли ВИЭ и ветроэнергетика, в частности, частью большого проекта по декарбонизации и снижении влияния человека на глобальное потепление климата?

✔ Что говорят эксперты про глобальное потепление и какие действия предпринимаются правительствами мира?

✔ Ратификация Парижского соглашения Российской Федерацией: потенциальный эффект на развитие сектора ВИЭ.

✔ Есть ли вред от ВИЭ и ветрогенерации? Как его измерить?

✔ Влияние ВИЭ на окружающую среду: мнения экспертов.

✔ Сложившаяся система анализа различных технологий генерации.

Спикерами сессии выступят представители органов государственной власти, посольства Германии в Москве, Центр экономического моделирования энергетики и экологии РАНХиГС, эксперты некоммерческих организаций (ООО «Cоюз охраны птиц России», российское отделение Greenpeace, WWF России, The Bellona Foundation), директор информационно-аналитического центра «Новая энергетика», генеральный директор Центра энергоэффективности – XXI век.

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