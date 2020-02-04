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RAWIFORUM 2020 – площадка для обсуждения вопросов глобального изменения климата

Москва, 04.02.2020
По данным Росгидромета в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на Земле. Скорость роста среднегодовой температуры в стране — 0,42 градуса Цельсия за десять лет. Мировая температура за это же время меняется со скоростью 0,17 градуса.
  • RAWIFORUM 2020 – площадка для обсуждения вопросов глобального изменения климата

Вспышки эпидемий, наводнения, аномальная жара, зимы становятся короче и мягче – это только часть последствий потепления в России. Так, по данным Министерства природных ресурсов и экологии до 2030 года возможна потеря в среднем до 1-2 % ВВП в год. При этом на отдельных территориях этот показатель может достигать 4-5 %  регионального валового внутреннего продукта.

Изменение климата затрагивает хозяйство, экономику, здоровье человека. Смягчить негативные последствия потепления позволяют предупреждающие меры. Так, в 2019 года Российская Федерация подписала Парижское соглашение по климату, которое объединяет усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. С 2021 года оно должно регулировать меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. А одно из ключевых положений соглашения - не позволять средней температуре на планете расти выше 1,5 -2˚С.

Между тем легенды и мифы о нанесении экологического ущерба ветроэнергетическими установками, их влиянии на флору и фауну продолжают использоваться и  оказывают влияние на общественное мнение.  

Под руководством генерального директора Центра экологических инвестиций,  Юлкина Михаила Анисимовича участники сессии «Ветроэнергетика и глобальное изменение климата. Экология ветроэнергетики» обсудят следующие вопросы: 

✔           Станет ли ВИЭ и ветроэнергетика, в частности, частью большого проекта по декарбонизации и снижении влияния человека на глобальное потепление климата?

✔           Что говорят эксперты про глобальное потепление и какие действия предпринимаются правительствами мира?

✔           Ратификация Парижского соглашения Российской Федерацией: потенциальный эффект на развитие сектора ВИЭ.

✔           Есть ли вред от ВИЭ и ветрогенерации? Как его измерить?

✔           Влияние ВИЭ на окружающую среду: мнения экспертов.

✔           Сложившаяся система анализа различных технологий генерации.

Спикерами сессии выступят представители органов государственной власти, посольства Германии в Москве, Центр экономического моделирования энергетики и экологии РАНХиГС, эксперты некоммерческих организаций (ООО «Cоюз охраны птиц России», российское отделение Greenpeace, WWF России, The Bellona Foundation), директор информационно-аналитического центра «Новая энергетика», генеральный директор Центра энергоэффективности – XXI век.

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