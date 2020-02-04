Россия снизила транзит газа через Украину

Газпром снизил объемы транзиты газа через Украину в январе текущего года на 70% – до 2,6 млрд, пишет Газета.ру. Эксперты объясняют ситуацию заполненными газовыми хранилищами в странах ЕС, которые из-за опасений проблем с Нафтогазом заранее закупили дополнительные объемы газа.

Глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что транзит составил 2,55 млрд кубометров, а Россия оплатила прокачку 5,5 млрд. кубов. То есть в настоящий момент задействованы только 46% оплаченных мощностей.

Как прокомментировал радиостанции Sputnik руководитель департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков, транзит сократился в связи с непонятной ситуацией, которая долго сохранялась с заключением транзитного договора между Россией и Украиной, на следующий год можно ожидать увеличение объемов. Также специалист считает, что на сокращение транзитных объемов повлиял запуск «Турецкого потока».