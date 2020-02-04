Россиянин рассказал, что происходит сейчас в городе Ухань

В китайском городе Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса 2019-nCoV, «ситуация напряженная, но в целом паники нет и обстановка спокойная», рассказал россиянин Павел Личман, находящийся в данном мегаполисе.

«В том районе, где мы живем, все достаточно спокойно. Но в целом, ситуация обостренная», - рассказал Личман телеканалу «Звезда». Он подтвердил, что «все проходит спокойно, размеренно, работают магазины, аптеки», хотя, если ориентироваться на новости «люди прибегают к крайним мерам».

«Не работает общественный транспорт, не ходит такси. То есть оно ходит, но очень-очень редко», - продолжил Личман.

Также россиянин рассказал телеканалу, что можно утверждать об озвучивании властями Китая правдивой статистики по заболеваемости коронавирусом, несмотря на слухи о занижении числа заразившихся. Также по всем признакам властям удается держать ситуацию с болезнью под контролем.

Он уточнил, что, несмотря на слухи о занижении китайскими властями данных о количестве заболевших, по ряду факторов можно утверждать, что руководство страны озвучивает правдивую статистику и контролирует ситуацию.