Руководство федерации легкой атлетики России ушло в отставку

Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики ушло в отставку, передав свои полномочия рабочей группе ОКР, сообщает официальный сайт организации. В документе отмечается, что ВФЛА уходит в отставку для сохранения вида спорта, а также, последовав рекомендациям Олимпийского комитета и Минспорта.

«Решение об отставке принято в интересах чистых российских спортсменов для обеспечения их участия в международных и всероссийских соревнованиях, а также в целях сохранения целостности легкой атлетики», - говорится на сайте организации. Новое руководство федерации будет избираться 28 февраля на внеочередной выборной конференции.

Как сообщил в эфире «Матч ТВ» министр спорта Олег Матыцин, в его планы не входило выгнать руководство ВФЛА, однако, «это пришлось сделать из-за кризиса в российской лёгкой атлетике, который длится уже пять лет».