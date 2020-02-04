Рынки выздоравливают от коронавируса, кроме нефтяного

Американские рынки акций начали отыгрывать потери последних дней, когда инвесторы активно продавали бумаги из-за опасений в отношении распространение китайского коронавируса во всем мире и влияния этого на глобальную экономику. Торги 3 февраля 2020 года закончились ростом индекса Dow Jones на 0,51%, до 28399,81 пункта, индекса NASDAQ — на 1,34%, до 9273,402 пункта, и индекса широкого рынка S&P 500 — на 0,73%, до 3248,92 пункта.

Фактически рынки наблюдают фиксацию после предыдущих продаж, поддержанную достаточно сильными экономическими данными из самих США. Как пишет агентство «Прайм» со ссылкой на американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе поднялся после двух месяцев снижения, превысив ожидания аналитиков: 50,9% при прогнозе роста только до 48,5%.

На этом фоне российские игроки рынка также несколько поумерили продажи. Торги 3 феврали на Московской бирже завершились разнонаправленно. Так, индекс Мосбиржи опустился на 0,19%, до 3070,84 пункта, а индекс РТС вырос на 0,27%, до 1521,6 пункта. Бумаги «ЛУКОЙЛ» выросли на 0,67%. Среди наиболее покупаемых бумаг оказались акции «Русгидро» (+1,84%), «Аэрофлота» (+1,77%), МТС (+1,7%), «Россетей» (+1,62%) и «АЛРОСА» (+1,56%).

Китай, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, расшифровал геном коронавируса и предлагает его всем желающим для изучения и для разработки вакцины, которая, судя по всему, скоро будет уже проходить тестирование. Как только эпидемия будет купирована, возрастет аппетит инвесторов к рисковым активам, к каковым можно отнести и российские бумаги. Shanghai Composite, судя по графику, после падения накануне на рекордные 8%, начинает восстанавливаться. Правительство КНР субсидирует кредиты компаниям, пострадавшим от эпидемии, и это может оказать оживляющее воздействие на экономику. А паника дает КНР легальный повод ослабить свою валюту, объяснив это последствиями воздействия эффекта коронавируса на экономику, получив тем самым экспортное преимущество.

Что касается американского фондового рынка, то у него есть свои поводы для роста: статистика по промышленности впервые за последние 6 месяцев показывает выход из стагнации, индекс деловой активности в производственном секторе США в январе поднялся выше значения в 50 п., которое является пограничным между стагнацией и ростом сектора. Позитива добавляет и подписанное 15 января первое тарифное соглашение, отмечает аналитик.

Для России сильным негативом выступает падение цены нефти с начала года с более чем 70 долларов за баррель Brent до 54 долларов. Чем ближе котировки к цене отсечения, заложенной в бюджетном правиле, тем нервозней будет политическая обстановка, заключает Алексей Антонов.

Участники торгов смогли совладать с негативными эмоциями благодаря заверениям китайских властей о подготовке пакета стимулирующих мер, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Причем эти меры принимаются вдобавок к беспрецедентным вливаниям ликвидности Народным банком Китая для погашения паники, Денежный регулятор, помимо снижения ключевых ставок РЕПО, добавил в систему сразу 1,2 трлн юаней (174 млрд долларов) — максимум с 2004 года, и готов в ближайшем будущем понизить резервные требования к банкам и продолжить снижение процентных ставок. При этом во вторник ЦБ Китая добавил еще 530 млрд юаней (74 млрд долл.)

Более рациональному восприятию ситуации способствовал также прогноз главы спецкомиссии по борьбе с новым коронавирусом Чжун Наньшаня о прохождении пика его распространения через 10-14 дней, что позволит эпидемии сохранить локальный статус и не перейти в разряд общенациональной. У инвесторов, которым рисовались самые мрачные последствия от вынужденной из-за 2019-nCoV паузы в деловой активности, затеплилась надежда на то, что ключевой локомотив мировой экономики, на который приходится 19% глобального ВВП по паритету покупательной способности, скоро вновь встанет на рельсы, констатирует аналитик.

Для рынков уже есть хорошая новость, которая заключается в низком показателе смертности от 2019-nCoV. Он по-прежнему держится на уровне в 2,1%, несмотря на то, что среди 23,2 тыс. инфицированных на утро вторника состояние 2,8 тыс. пациентов оценивается как тяжелое. Из больниц уже выписано 632 человека. Показатель вирулентности (заразности) хоть и выше типичного гриппа, от тяжелых форм которого каждый год уходит из жизни гораздо больше людей, но в разы ниже, чем от других инфекций, таких как атипичная пневмония, лихорадка Эбола, ближневосточный респираторный синдром.

Инвесторам, полагает аналитик, теперь остается дождаться приостановки роста числа заболевших, что выглядит реалистичным сценарием, принимая во внимание то, какие меры предпринимает Китай и то, что другие страны приостановили с ним воздушное сообщение. В этом случае можно ожидать, что праздничные каникулы, которые были местами продлены в Китае из-за 2019-nCoV вплоть до 10 февраля, не будут продлеваться на более продолжительный срок и деловая активность вернется в норму.

Простаивающие сейчас компании из транспортной, туристических сфер, а также сферы услуг и отрасли общественного питания возобновят работу и умерят масштаб проблем для экономики КНР. По оценкам S&P снижение потребления китайскими домохозяйствами на 10% приводит к сокращению темпов роста ВВП на 1,2%.

Годовые темпы роста ВВП, после 6,1% в четвертом квартале 2019 года, в первом квартале 2020 года, полагает Михаил Коган, будут ближе к оценкам экономистов Пекина (5%), а не более пессимистичным прогнозам, таким как Goldman Sachs (4%). А во втором квартале 2020 года за счет стимулирующих мер удастся компенсировать этот провал и отклониться не более, чем на 0,5% от прогноза роста ВВП по итогам года в 6,0-6,5%. Но определяющим будет то, насколько прогнозы эпидемиологов в отношении распространения эпидемии будут реализованы.

От этого будет зависеть и динамика цен на нефть, которая во многом предопределяет самочувствие российской экономики и рублевых активов, уверен Михаил Коган. Пока, в отличие от фондовых рынков, здесь сохраняется глубокий пессимизм: во вторник котировки пробивали вниз 55 долл./барр. по сорту Brent, увеличивая отступление от годовых максимумов почти на 24%. Реакция рынка не удивительна. По оценкам Bloomberg, потребление крупнейшего импортера черного золота, из-за приостановки работы НПЗ и сокращения общей деловой активности вследствие эпидемии, уже сократилось на 20% и может продолжиться.

Рынок ждет поддержки ОПЕК+ не на словах, а на деле – вербальные интервенции в последние дни не оказали значимого эффекта на настроения. Саммит организации может пройти 14-15 февраля, обсуждается продление ограничений до конца года и расширение квот еще на 500 тыс. барр/сутки, Саудовская Аравия рассматривает вариант добровольных ограничений еще на 1 млн барр/сутки.