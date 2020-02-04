Стало известно, куда отправят на карантин россиян, которых вывезут из Уханя

Стало известно, в каком регионе страны поместят на карантин россиян, которых сегодня самолётами ВКС РФ вывезут из китайского Уханя. По словам Татьяны Голиковой – вице-премьера правительства РФ, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом – наши соотечественники ближайшие 14 дней проведут в Тюменской области.

При этом она уточнила, что из Хубэя вывезут 147 человек, среди которые не только россияне, но и граждане стран ЕАЭС, а также одна гражданка Украины. Также известно, что после двухнедельного карантина иностранцев по их желанию отправят на родину. Кроме того, Голикова заявила, что на время карантина все эвакуированные будут проживать в специальных комфортабельных боксах, их обеспечат питанием, водой, а при необходимости лекарственными препаратами.

«В Тюменской области для этого уже всё организовано», – резюмировала вице-премьер.

Ранее сообщалось, что во время очередной встречи с журналистами глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с китайским коронавирусом. По словам представителя Кремля, ситуация с этим смертельным недугом не повлияет на российско-китайские отношения и на их торгово-экономический аспект, передаёт РИА Новости.

«Мы считаем, что какой бы сложно не была сейчас ситуация с коронавирусом, эта ни в коем случае не повлияет на очень прочные фундаментальные основы отношений между Москвой и Пекином, – подчеркнул он. – Это, в том числе, касается торгово-экономических отношений».

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил, что нельзя исключать какой-то волатильности, если она будет.

Напомним, по последним данным в Китае число заболевших новым типом коронавируса составило уже 20 438 человек, из них 425 скончались.