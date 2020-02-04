Страны ЕАЭС вводят новые правила провоза денег через границу

Страны Евразийского экономического союза вводят новые правила провоза наличных денег через границу физлицами, передает Федеральная таможенная служба.

Согласно новым правилам, необходимо будет декларировать сумму больше 100 тыс. долларов, а также подтверждать их происхождение, передает ТАСС. Помимо этого необходимо декларировать и подтверждать происхождение чеков, векселей, а также неименных ценных бумаг, которые дают право получать денежные средства.

В качестве подтверждения происхождения средств необходимо представить документы из банка, которые бы отражали детали совершения конверсионных операций. Также необходимо представить выписку из банка о снятии денежных средств со счета или получении кредита. В случае получения наследства физическому лицу необходимо представить документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок.