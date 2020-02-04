Умер ученый Теодор Шанин

Не стало президента Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодора Шанина, сообщает газета «Известие». Ученый, скончался в Москве, в своей квартире на 90 году жизни.

Теодор Шанин родился в Польше в 1930 году, за годы научных изысканий написал множество трудов на тему крестьяноведения, исторической социологии и эпистемологии. Внес неоспоримый вклад в развитие российского образования нового формата и был удостоен при жизни многочисленных наград.

Теодор Шанин также являлся научным сотрудником Оксфордского университета и преподавателем Манчестерского университета.