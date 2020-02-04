В Кремле оценили ситуацию с китайским коронавирусом

Во время очередной встречи с журналистами глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с китайским коронавирусом. По словам представителя Кремля, ситуация с этим смертельным недугом не повлияет на российско-китайские отношения и на их торгово-экономический аспект, передаёт РИА Новости.

«Мы считаем, что какой бы сложно не была сейчас ситуация с коронавирусом, эта ни в коем случае не повлияет на очень прочные фундаментальные основы отношений между Москвой и Пекином, – подчеркнул он. – Это, в том числе, касается торгово-экономических отношений».

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил, что нельзя исключать какой-то волатильности, если она будет.

Ранее сообщалось, что большинство экономистов сходятся во мнении, что китайский коронавирус представляет самую серьёзную угрозу мировой экономике после финансового кризиса 2008 года. Болезнь, зародившаяся в Поднебесной и активно распространяющаяся сейчас по всем континентам, вполне по силам заметно замедлить темпы роста глобальной экономики до самых низких за последние как минимум десять лет величин.

Напомним, по последним данным в Китае число заболевших новым типом коронавируса, составило уже 20 438 человек, из них 425 скончались.