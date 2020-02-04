В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Лукашенко

В Кремле подтвердили информацию о встрече 7 февраля президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко. Переговоры были анонсированы 4 февраля.

«Встреча с президентом Белоруссии готовится на пятницу. Она будет в России», - сообщил Песков журналистам.

Представитель Кремля также рассказал, что некоторые проблемы между странами были преодолены, благодаря «не прекращавшимся контактам на рабочем уровне». Работа продолжается, добавил Песков.

В свою очередь Лукашенко, называет предстоящую встречу «моментом истины», поскольку именно оба президента были инициаторами поддержания хороших отношений между странами. Помимо этого, глава Белоруссии отметил, что республика хочет открытых отношений с Москвой, но и готова сама определять свою внешнюю политику.