ВКС возглавила рейтинг российских страховых компаний в 2019 году по версии «Медиалогии»

Страховой Дом ВСК стал лидером рейтинга российских страховых компаний в 2019 году по показателю «МедиаИндекс» по версии «Медиалогии». Показатель отражает количество и качество присутствия компании в информационном поле. Он зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

Самыми яркими медиасобытия в жизни ВСК стал выход в финал международного конкурса The Digital Insurer Innovation Awards, запуск совместно с футболистом Игорем Акинфеевым соцпроекта "Пенальти" в поддержку юных спортсменов и выступление председателя совета директоров САО "ВСК" Сергея Цикалюка на тему специфики авиа- и космического страхования

«Мы проанализировали внешние коммуникации на страховом рынке и приняли решение о необходимости более качественного и взвешенного подхода к созданию информационных материалов и работе со СМИ. ВСК обладает исключительными компетенциями и экспертизой отрасли, что неизменно вызывает интерес у журналистов, - отметила руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер.

Она добавила, что компания готова «делиться своим опытом с коллегами» и отметила, что «грамотные коммуникации будут способствовать повышению доверия общества к отрасли и популяризации страхования».

Помимо ВСК в пятерку рейтинга по показателю «МедиаИндекс» также вошли Росгосстрах, Ингосстрах, Альфастрахование и страховая группа «СОГАЗ».

Рейтинг «Медиалогии» основывается на анализе упоминаемости в более чем 53 тыс. средствах массовой информации: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. В рейтинге участвовали страховые компании и их дочерние компании, работающие на территории РФ https://www.mlg.ru/ratings/research/7125/