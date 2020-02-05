Как Америка намерена перекрыть «Северный поток — 2»

Конфетка в черном фантике

Американский конгресс рассмотрит новый законопроект, вводящий санкции в отношении российского проекта «Северный поток — 2». Теперь санкциями предполагается обложить фирмы, которые готовятся принимать газ из этого трубопровода после завершения его строительства. Санкции могут быть приняты уже в феврале или марте.

Настроения в конгрессе выражает мнение сенатора-демократа Бена Кардина, с которым поговорило агентство РИА Новости: «"Северный поток — 2" является ошибкой. Я поддерживаю тех, кто считает, что это неверный курс для демократий», — заявил агентству сенатор, член комитета по иностранным делам. Он заметил, однако, что не уверен в возможности введения новых санкций.

Тем самым он в то же время подтвердил информацию о санкционном законопроекта, которую распространила во вторник немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на американские дипломатические источники. Можно отметить, что аргумент, приведенный сенатором, уже не основывается на риторике об энергобезопасности Евросоюза, делая санкции сугубо политическим вопросом.

«Мы в курсе, что американцы твердо намерены препятствовать "Северному потоку — 2"», — заявил в комментарии газете Handelsblatt представитель Uniper, одной из компаний, которая финансировала проект. Он добавил при этом, что не будет заниматься спекулятивными рассуждениями о возможных новых санкциях США, добавив, что в компании внимательно следят за развитием событий.

В правящей в ФРГ парламентской коалиции негативно оценили планы американских конгрессменов. «Мы делаем все, чтобы проект «Северный поток — 2» был завершен. Германия и Евросоюз не позволят, чтобы Вашингтон диктовал им как вести энергетическую политику», — заявил изданию представитель Социал-демократической партии по экономическим вопросам Бернд Вестфаль. В МИД Германии газете напомнили, что после согласования Россией и Украиной дальнейшего транзита российского газа, «"Северный поток — 2" не может представлять угрозы для транзита газа через Украину».

По сути, данная новость заключает в себе две, из которых одна негативная, но другая позитивная. Такие санкции имеют смысл только в том случае, если в США поняли, что меры, которые могли бы технически остановить строительство газопровода, исчерпаны. Это хорошая новость, но обернута она в плохую и довольно серьезную.

Новая санкционная инициатива намерена препятствовать строительству магистрали экономически. Какой смысл компаниям ENGIE, OMV, Shell, Uniper, Wintershall Dea, финансирующим проект, продолжать принимать финансовое участие в строительстве газопровода, газ из которого владельцы инфраструктуры на территории Германии будут бояться принять в свои сети под страхом санкций?

Заявлений представителей этих фирм, кроме приведенных выше слов представителя Uniper, пока нет. Но в конце января глава Shell Бен ван Берден уже обратил внимание на экономические проблемы, возникающие из-за отсрочки окончания строительства магистрали примерно на год. По его словам, санкции США, остановившие строительство газопровода, приведут к тому, что «Северный поток — 2», не сможет обеспечить финансами обслуживание долга перед западными инвесторами. «Мы не являемся инвестором этого проекта, это очень важно иметь в виду, но мы являемся его кредиторами вместе с несколькими другими европейскими компаниями», — уточнил тогда Бен ван Берден.

Пока, судя по многочисленным заявлениям российской стороны, «Северный поток — 2» будет достроен в любом случае. Но новые санкции, будучи приняты, практически перекрывают трубу на выходе. Впрочем, принятие законопроекта конгрессом США пока является гипотетическим.

Речь о торговых войнах 2.0

Конечно, полагает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, сомневаться в возможностях «Газпрома» было бы странно, проект очевидно будет завершен – для этого прилагаются все усилия, этого ждут и в Германии. Что касается влияния предполагаемых новых санкций, он обращает внимание на то, что пока нет информации, как они именно будут работать. Если они будут так же блокировать все счета и инвестиционные возможности энергетических компаний, как санкции, продекларированные в оборонном бюджете США, то это будет означать, что Европа теряет свое полное право решать где, сколько и когда покупать энергоресурсы. Такого рода решение со стороны США может вызвать крайне негативную реакцию со стороны европейских партнеров. Поэтому, предполагает аналитик, речь все же будет идти о более мягких условиях, которые европейцы найдут возможность обойти.

Санкции – это предмет политического давления, отмечает Дмитрий Жарский. И с точки зрения как местной, так и мировой экономики это крайне вредный инструмент – в США и во всем остальном мире это хорошо понимают, однако для США как мировой державы продолжение политики санкций принципиально, так как это, судя по всему, единственный рычаг воздействия на партнеров, который у них остался.

Вообще на текущий момент введение санкций против компаний-инвесторов (Shell, OMV, Uniper и др.) кажется маловероятным, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов. Это очень крупные компании, действительно существенные санкции против которых больно ударят по отношениям США и Европы. «Северный поток — 2» экономически выгоден для всей Европы. Стремительное развитие инфраструктуры (как трубной, так и СПГ) газового рынка в последние годы привело к радикальному снижению цен на газ для европейских потребителей. Цены на спот рынке в прошлом году в моменте опускались ниже 120 долларов за тысячу кубов, отмечает он.

Если же парламентарии США отважатся на новые санкции против европейских компаний, мы можем увидеть какие-то аналогичные меры ЕС, в частности Германии, полагает аналитик. Это все может привести к торговым войнам 2.0. Впрочем, учитывая активную фазу президентской предвыборной гонки в США, шансов на обострение ситуации все же не много. Он не исключает, тем не менее, новой затяжки сроков ввода проекта в эксплуатацию и потерь инвесторов.