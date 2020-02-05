Из Уханя вылетел второй борт ВКС РФ с россиянами

Второй самолет ВКС РФ с россиянами на борту дозаправился на аэродроме ВВО, после чего отправился в аэропорт Тюмени. В настоящий момент проходит эвакуация российских граждан их китайского Уханя, который стал эпицентром распространения неизвестной коронавирусной инфекции. Новость сообщается на сайте Минобороны РФ.

«Второй самолет Воздушно-космических сил России с гражданами России, эвакуированными из города Ухань, КНР, вылетел в конечный пункт назначения в Тюменской области», - сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что на борту российского военного самолета находится 64 человека. В полете их сопровождают военные врачи, вирусологи Минобороны РФ.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая поставили в известность ВОЗ о том, что в стране произошла вспышка эпидемии неизвестного ранее коронавируса. Первый случай заражения был зафиксирован 12 декабря. В настоящее время насчитывается 24 тысяч заболевших, 490 человек погибли от инфекции. Россия приняла решение ограничить пропуск через границу с Китаем на Дальнем Востоке, а также закрыла границу с Монголией. В стране зафиксированы два случая заболевания у граждан КНР.